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Köpeğin çöp arabasına atılması görüntülerine tuhaf savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde belediye işçilerinin, çöp arabasına attıkları köpeği sopalarla ittirmesine ilişkin görüntüler, hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde belediye işçilerinin, çöp arabasına attıkları köpeği sopalarla ittirmesine ilişkin görüntüler, hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Kaymakamlık soruşturma açıldığını bildirirken, çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine açıklama yapan Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyledi. Ertaş, "O çöp arabasını biz, hayvan toplama aracı olarak kullanıyoruz. Görüntülerde arkadaşlar, köpeği araca koyduktan sonra kapağını kapatırken, hayvanın ayakları sıkışmasın diye müdahale ediyorlar'' dedi.

Acıgöl ilçesinde belediye işçilerinin köpekleri çöp arabasına atıp öldürdüğü iddiasına ilişkin video, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde, belediye işçilerinin, çöp arabasının pres bölümüne koydukları köpeğe müdahale ettiği görüldü. Kurtulmak için mücadele eden köpeğin dışarı çıkmaması için işçilerden birinin elinde sopa benzeri cisimle köpeği iteklediği görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayvanseverler ayağa kaldı. Video, çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, tepki çeken yorumlar da aldı.

KÖPEKLER ÇÖP ARABASIYLA TOPLANIYORMUŞ

Tepkiler çığ gibi büyürken, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, konuya ilişkin açıklama yaptı. Çöp arabasının köpekleri taşımak için kullanıldığını öne süren Ertaş, şöyle konuştu:

''Acıgöl Belediyesi'nde köpeklerin çöp arabasında çöplerle birlikte preslenerek taşınması söz konusu değil. Bu asılsız bir haber. Şu anda kim olduğunu bilmediğimiz bir kişi tarafından konunun önü, sonu tespit edilmeden kısa bir video çekilip sosyal medyada paylaşılmış. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten hicap duydum, üzüldüm. Konunun aslı; olayın olduğu gün, belediyemize vatandaşlar tarafından yaralı ve saldırgan tavırlar sergileyen bir köpeğin insanlara zarar verebileceği ihbarı yapılmıştır. Bunun üzerine arkadaşlar da spontane, lokal gelişen bir olay üzerine hayvan toplama aracı olarak kullandığımız çöp arabamızı alarak gitmişler. Hayvan aparatı ile yakalanan köpek, araca alınmış, hayvanın ufak tefek yaraları ekiplerimiz tarafından tedavi edilip, karnı doyurulup tekrar vatandaşların rahatsız edilmeyeceği şehrin başka bir bölgesine bırakılmış. Olay bundan ibaret.''

HAYVANIN AYAĞI KALMASIN DİYE MÜDAHALE EDİYORMUŞ

Görüntüleri kendisinin de izlediğini, yanlış anlaşılma olduğunu iddia eden Ertaş, ''Biz, o aracı çöp aracı olarak değil, hayvan toplama aracı olarak kullanıyoruz. İçinde hayvanların hava alabileceği, yiyecek ve sularının bulunduğu kapalı bir aracımız. Görüntüde, kapak kapatılırken, hayvan presleniyor gibi algılanmış. Ben de izledim görüntüleri. Preslenme değil, kapak kapanıyor ve hayvan kapağın altında kalmasın diye hayvan aparatıyla kapının altından hayvanın ayaklarının kurtarılmasıyla ilgili bir müdahale yapılıyor" diye konuştu.

KÖPEĞİN YAKALANMA USULUNE İDARİ SORUŞTURMA

Köpeği yakalama usulünü tasvip etmediğini ifade eden Ertaş, bu konuda idari soruşturma başlattıklarını kaydederek, "Bahsedildiği gibi, hayvanları katletmek, linç etmek, bunlar mümkün değil. Bu işlerden Allah’a sığınırız. Olur mu, mümkün mü böyle bir durum? Bu arada, şunu da belirteyim; yakalamayla ilgili usulü tasvip etmiyoruz. Böyle bir usulle hayvanın yakalanması doğru değil. Bu usulle yakalayan arkadaşlarla ilgili gerekli idari soruşturmayı da başlattık. Sonucunu da kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

KAYMAKAMLIKÇA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada Acıgöl Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin de gerekli çalışmaların yapıldığını, sorumlular hakkında da soruşturma açıldığını bildirdi.

Görüntü Dökümü:
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-Acıgöl Belediye Başkanının açıklaması
-Köpeğin itlaf edildiği iddia edilen çöp arabasından görüntü
-Belediye Başkanı ile çöp arabasının görüntüsü
-Acıgöl belediye başkanlığından görüntü
-Detaylar
-Sosyal medya görüntüleri

Haber-Görüntü: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,(DHA)

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