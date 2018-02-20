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Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:26 | Son Güncelleme

Eskişehir’de şantiye içerisinde bağlı Kamber isimli Anadolu Çoban Köpeği’nin hırsızlara karşı verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, Türkmentokat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir şantiye alanında yaşandı.

Eskişehir’de şantiye içerisinde bağlı Kamber isimli Anadolu Çoban Köpeği’nin hırsızlara karşı verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Türkmentokat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir şantiye alanında yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Anadolu Çoban Köpeği cinsi Kamber isimli köpek hırsızları fark ediyor. Görüntülerde hırsızlar kamera açısı nedeniyle görülmezken, Kamber’in caydırıcılık adına yaptıkları saniye saniye görüntüleniyor. İlk olarak havlamaya başlayan Kamer, kısa sürede istediği yardım cevabını alamıyor. Bunun üzerine jilet kadar keskin tellere tırmanan Kamber, tasmasına rağmen engeli aşmayı başarıyor. Ardından tasma ile mücadele veren Kamber, kısa sürede kendisini çözerek tehlikeyi uzaklaştırmak için çabalıyor. Ardından ise tehdidi algıladığı yöne doğru koşmaya başlıyor. Sonrasında neler yaşandığı kamera açısı nedeniyle görülmezken, Kamber’in sahibi Altuğ Ulucan yaşananları anlattı.

"Yabancının niyetini tartarak sürekli kontrol altında tutuyor"
İlk olarak Kamber’in oldukça uysal olduğunu vurgulayan Ulucan, yabancılara karşı bile agresif olmadığını aktardı. Sadece tehdit algıladığında agresifleştiğini belirten Ulucan, "Kamber Anadolu Çoban Köpeği, iri olduğu için insanlar kangal sanıyorlar. Aslında Anadolu’da yüzyıllardır var olan köpekler. Yaklaşık 90 santime yakın boyları var, 90 kilograma kadar da kiloları çıkıyor. Oldukça iriler, sadıklar ve hisliler. Aynı zamanda bölge ve alan koruması üzerine benim gördüğüm en iyi köpekler. Siz de yaşadınız, yabancı geldiğinde kesinlikle bir tepki vermiyorlar. İthal köpekler olsa onlar sürekli agresif tavırlar sergileyerek yabancıyı korkutur. Ama bunlar yabancının niyetini tartarak sürekli kontrol altında tutuyorlar. En ufak bir agresiflikleri yok ama koruma altına aldıkları bölgeye art niyetli bir yaklaşım olduğunda aslan kesiliyorlar. Aynen Anadolu insanı gibiler" dedi.

"Bu sahanın temel direği Kamber"
Güvenlik kamerasına yansıyan olayı anlatan Altuğ Ulucan, şimdiye kadar Kamber’in 2 kez hırsızları bölgeden uzaklaştırdığını anlattı. Kamber’i çok isteyenin olduğunu fakat kendisinin bu tekliflere kapalı olduğunu ifade eden Ulucan, "Gündüz vakti teknisyen ve saha şefi arkadaşımız sahanın alt tarafında çalışırken, Kamber yukarı tarafta 2 kişiyi sahaya tehdit olarak algılamış. Akşamları salık olduğu için tellerden rahatlıkla hiç değmeden atlayabiliyor ama gündüzleri bağlı olduğu için, tehdidi hissederek tele tırmanmış. Daha sonra kendisini tasmadan da kurtarıp o kişileri sahadan ve bölgeden uzaklaştırmış. Kendi canı yanmasına rağmen görüntülerde de gözüküyor, jiletli tellerin üzerinde duruyor. Atlıyor ve o kişileri uzaklaştırmak için uğraşıyor. Daha öncelerde de benzer bir olay yaşandı. Şantiyenin inşaat döneminde gece 02.00 sıralarında Kamber sahada gezerken birden havlamaya ve agresifleşmeye başladı. Hatta konteyner içine gelerek bizi çıkmamız için uyardı. Dışarı çıkıp projektör tuttuğumuzda sahanın 500-600 metre alt tarafında farları kapalı bir kamyonetin sahaya yaklaştığını gördük. Kamber o kısma inip kamyoneti uzaklaştırmıştı. Şu ana kadar bize yaşattığı 2 tane güvenlik olayı oldu. Kamber’i hem almak isteyenler hem de fiyat teklifi sunanlar var. Yalnız ben Kamber’i değişmem, bu sahanın temel direği Kamber" diye konuştu.

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi

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Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi
2 / 7

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi
3 / 7

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi
4 / 7

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi
5 / 7

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi
6 / 7

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi
7 / 7

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi
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