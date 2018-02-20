Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi

Eskişehir’de şantiye içerisinde bağlı Kamber isimli Anadolu Çoban Köpeği’nin hırsızlara karşı verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Türkmentokat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir şantiye alanında yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Anadolu Çoban Köpeği cinsi Kamber isimli köpek hırsızları fark ediyor. Görüntülerde hırsızlar kamera açısı nedeniyle görülmezken, Kamber’in caydırıcılık adına yaptıkları saniye saniye görüntüleniyor. İlk olarak havlamaya başlayan Kamer, kısa sürede istediği yardım cevabını alamıyor. Bunun üzerine jilet kadar keskin tellere tırmanan Kamber, tasmasına rağmen engeli aşmayı başarıyor. Ardından tasma ile mücadele veren Kamber, kısa sürede kendisini çözerek tehlikeyi uzaklaştırmak için çabalıyor. Ardından ise tehdidi algıladığı yöne doğru koşmaya başlıyor. Sonrasında neler yaşandığı kamera açısı nedeniyle görülmezken, Kamber’in sahibi Altuğ Ulucan yaşananları anlattı.

"Yabancının niyetini tartarak sürekli kontrol altında tutuyor"

İlk olarak Kamber’in oldukça uysal olduğunu vurgulayan Ulucan, yabancılara karşı bile agresif olmadığını aktardı. Sadece tehdit algıladığında agresifleştiğini belirten Ulucan, "Kamber Anadolu Çoban Köpeği, iri olduğu için insanlar kangal sanıyorlar. Aslında Anadolu’da yüzyıllardır var olan köpekler. Yaklaşık 90 santime yakın boyları var, 90 kilograma kadar da kiloları çıkıyor. Oldukça iriler, sadıklar ve hisliler. Aynı zamanda bölge ve alan koruması üzerine benim gördüğüm en iyi köpekler. Siz de yaşadınız, yabancı geldiğinde kesinlikle bir tepki vermiyorlar. İthal köpekler olsa onlar sürekli agresif tavırlar sergileyerek yabancıyı korkutur. Ama bunlar yabancının niyetini tartarak sürekli kontrol altında tutuyorlar. En ufak bir agresiflikleri yok ama koruma altına aldıkları bölgeye art niyetli bir yaklaşım olduğunda aslan kesiliyorlar. Aynen Anadolu insanı gibiler" dedi.