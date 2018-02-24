Köpeğin kamyonet kasasında yolculuğu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de kamyonet kasasında önlem alınmadan taşınan çoban köpeği çevredekileri korkuttu.

Çanakkale-Bursa karayolunda kamyonetin kasasındaki köpeği görenler, hiçbir önlem alınmadan taşınmasının şaşkınlığını yaşadı. Kamyonet trafikte hızla ilerlerken, köpeğin de ayakta çevreye baktığı görüldü. İstanbul’a yolculuk yapan bir sürücü, bu anları görüntüledi.

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