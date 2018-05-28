Köpeğin ölümüne neden olan kişinin iş akdi feshedildi

Aydın'da Efeler Belediyesi'ne ait temizlik aracı ile bir sokak köpeğinin üzerinden geçtiği iddia edilen şoförün iş akdi feshedildi.

Alınan bilgiye göre, Kocagür Mahallesi’nde bulunan temizlik işleri şantiyesinde görevli şoför M.U'nın, şantiye kapısında yatan sokak köpeğinin üzerinden belediyeye ait araçla kasıtlı olarak geçtiği ihbarı üzerine, belediye yetkilileri inceleme başlattı.

Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından M.U'nın şantiyeden kamyonetle çıktığı sırada bir süre beklediği ve daha sonra yerde yatan köpeğin üstünden geçtiği görüldü.

Konuya ilişkin belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 5 yıl önce yavru iken şantiye çalışanları tarafından sahiplenilen ve her türlü bakımı yapılan köpeğin, araç sürücüsü tarafından fark edilemediği ve üzerinden araçla geçildiği belirtildi.

Açıklamada, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'ın talimatıyla sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve kazaya sebep olan kişinin iş akdinin feshedildiği vurgulandı.

