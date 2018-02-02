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Köpeğini aracın arkasında sürükleyen sürücünün cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 13:47 | Son Güncelleme

Adana'da sahibi olduğu köpeği, hafif ticari aracının arkasına bağlayarak yerde sürükleyen Hakkı K.'ye 1255 lira idari para cezası kesildi.

Köpeğini aracın arkasında sürükleyen sürücünün cezası belli oldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir köpeğin aracın arkasına bağlanarak sürüklendiği ortaya çıktı. Görüntülerin yayılmasıyla hayvanseverler olaya büyük tepki gösterirken, harekete geçen polis, aracı kullandığı belirlenen Hakkı K.'yi gözaltına aldı.

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'BAŞKA OTOMOBİL ÇARPTI'

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hakkı K., köpeğinin başka bir aracın çarpması sonucu öldüğünü ileri sürerek, "Köpeğime başka bir otomobil çarptı. Ölen köpeğimi başka bir yere gömmek için aracımın arkasına bağladım. Görüntüler o sırada çekilmiş ve paylaşılmış" dedi. Cumhuriyet savcısının talimatlı doğrultusunda, Hakkı K.'ye Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 1255 lira idari para cezası kesildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana hayvana eziyet

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yalanını sevsinler ya yürü git kafadan kontak ruh hastası diyelim ki başka araç çarptı ve köpeğin öldü peki onu başka bir yere gömmeye bu şekilde mi götürülür alırsın bir kutuya koyarsın yada bagajına gazete kağıdı ser öyle taşı vicdansız merhametsiz toprağın altına girince bakalım nasıl hesap vereceksiniz
Sen ölsen cesedini böyle götürseler razı olurmuydun be gafil ?
ulan 1255 tl nedir ya dalga geçiyorlar en az 6 ay hapisle yargılanmalı
TAM ŞEREFSİZCE VERİLEN CEVAP DAHA BETERİNE LAYIK OLURSUN İNŞALLAH
almanya da bir arkadaşım,yaşlılıktan ölen köpeğini belediyeye bildirmeden kendi bahçesine gömdü diye 150 € ceza ödediğini öylemiştibütün evcil hayvan sahiplerinin kayıtları tutuluyor,köpeklerde tescilli imiş.köpeklerinde sokağa atılmasına izin verilmiyormuş.
Birincisi adam ikinci suçlu çöken adalet sistemi.
karakola geldiği zaman bu adamı komaya sokacaksın 5 yıl hapis 20 bin lira para cezası o zaman içim.rahatlar
SİZİN ADALET SİSTEMİNİZE TÜKÜREYİM!O AĞZI DİLİ SÖYLEMEYEN HAYVANCAĞIZI ÖLDÜRMENİN BEDELİ BU MU?VELEV Kİ BAŞKASI ÖLDÜRMÜŞ OLSUN ÖLEN HAYVAN O ŞEKİLDE Mİ TAŞINIR?
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