HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Köpeğini bulana 7 bin lira ödül verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 12:06 | Son Güncelleme

SAMSUN'da Ebru Dabağ, 6 ay önce kaybolan doberman cinsi köpeği Boyka'yı yerel gazetelere verdiği ilanla arıyor.

Köpeğini bulana 7 bin lira ödül verecek

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Ebru Dabağ, 6 ay önce kaybolan doberman cinsi köpeği Boyka'yı yerel gazetelere verdiği ilanla arıyor. Dabağ, köpeğini bulana 7 bin lira ödül vereceğini söyledi.
Ebru Dabağ'ın doberman cinsi köpeği Boyka, 6 Kasım 2017'de Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki sitedeki kulübesinden kayboldu. Bölgede köpeğini arayan Dabağ, bir sonuç alamadı. Bunun üzerine Dabağ, kentte yayın yapan yerel gazetelere ilan vererek, köpeğini bulana 7 bin lira ödül vereceğini duyurdu. 6 aydır köpeğini aramaya devam eden Dabağ, "Hala bir umut köpeğimin bulunmasını bekliyorum. İnşallah biri bulur ve köpeğimi bana ulaştırır. Köpeğimi 33 günlük yavruyken sahiplenmiştik. O bizim için çok değerli" dedi.

FOTOĞRAFLI

Köpeğini bulana 7 bin lira ödül verecekKöpeğini bulana 7 bin lira ödül verecekKöpeğini bulana 7 bin lira ödül verecek

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
17 yaşındaki genç, anne ve babasını öldürüp intihar etti / Ek fotoğraf17 yaşındaki genç, anne ve babasını öldürüp intihar etti / Ek fotoğraf
Bursa'da selin ağır bilançosu ortaya çıkıyorBursa'da selin ağır bilançosu ortaya çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da katliam haberi! 17 yaşındaki genç anne babasını öldürüp intihar etti

Aydın'da katliam haberi! 17 yaşındaki genç anne babasını öldürüp intihar etti

Ayvalık'ta alabora olan balıkçı teknesi denizin dibinde bulundu! 4 balıkçı hala kayıp

Ayvalık'ta alabora olan balıkçı teknesi denizin dibinde bulundu! 4 balıkçı hala kayıp

Yasak aşk cinayetinde şaşkına çeviren ayrıntı!

Yasak aşk cinayetinde şaşkına çeviren ayrıntı!

Bekir Bozdağ: Muharrem İnce işletiliyor olabilir!

Bekir Bozdağ: Muharrem İnce işletiliyor olabilir!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Öldürüldüler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Öldürüldüler

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu: Davul sesi şehrin ruhuna uygun değil

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu: Davul sesi şehrin ruhuna uygun değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.