Köpeğini bulana 7 bin lira ödül verecek

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Ebru Dabağ, 6 ay önce kaybolan doberman cinsi köpeği Boyka'yı yerel gazetelere verdiği ilanla arıyor. Dabağ, köpeğini bulana 7 bin lira ödül vereceğini söyledi.
Ebru Dabağ'ın doberman cinsi köpeği Boyka, 6 Kasım 2017'de Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki sitedeki kulübesinden kayboldu. Bölgede köpeğini arayan Dabağ, bir sonuç alamadı. Bunun üzerine Dabağ, kentte yayın yapan yerel gazetelere ilan vererek, köpeğini bulana 7 bin lira ödül vereceğini duyurdu. 6 aydır köpeğini aramaya devam eden Dabağ, "Hala bir umut köpeğimin bulunmasını bekliyorum. İnşallah biri bulur ve köpeğimi bana ulaştırır. Köpeğimi 33 günlük yavruyken sahiplenmiştik. O bizim için çok değerli" dedi.
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