Köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da yamaç paraşütü eğitmenlerinden Ali Sıralı, Şarköy ilçesindeki 650 metrelik Ayvasıl Tepesi'nden, köpeği 'Jack' ile birlikte uçuş yaptı.
Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü'nde eğitmen pilot olarak görev yapan Ali Sıralı, köpeği Jack'i de yanına alarak Ayvasıl Tepesi'nden atlayış yaparak Marmara Denizi üzerinde uçuş yaptı. Köpeğiyle birlikte uçuş yapmanın farklı bir deneyim olduğunu kaydeden Ali Sıralı, "Uçuş yaptığım anlarda köpeğimi aşağıda bırakıp uçuyordum. Bu defa onu da yanıma alarak, farkındalık yaratmak istedim. Jack uçuş anında oldukça keyifliydi" diye konuştu. Ali Sıralı, köpeği ile gerçekleştirdiği uçuşunu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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