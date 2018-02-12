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Köpek dövüşü arenasına jandarma baskını

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 13:53 | Son Güncelleme

Yaklaşık 200 kişinin köpek dövüşü izlediği, brandalarla arenaya dönüştürülen alana dün sabah operasyon düzenlendi

Denizli'nin Çal ilçesinde, jandarmanın Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü ekipleri ile düzenlediği operasyonda, dövüştürüldükleri belirlenen, kan içindeki 'Kangal' cinsi 11 köpeğe jandarma tarafından el konulurken, sahiplerine kişi başı 3 bin 500 lira para cezası kesildi.

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DHA'nnı haberine göre bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çal'a 10 kilometre mesafedeki kırsal Akkent Mahallesi'nde, köpek dövüşü yapıldığını belirledi. Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, Akkent Mahallesi'ndeki yaklaşık 200 kişinin köpek dövüşü izlediği, brandalarla arenaya dönüştürülen alana dün sabah operasyon düzenledi.

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11 KÖPEĞE EL KONULDU

Dövüşü durduran jandarma, vücutlarının büyük bölümü kan içindeki Kangal cinsi 11 köpeğe el koydu. Köpeklerin sahiplerine Kabahatler Kanunu'na göre 3 bin 500'er lira para cezası kesildi. Jandarmanın operasyonu sırasında izleyiciler arasındaki bazı kişiler ile bazı köpek sahipleri geniş arazide ağaçlık alana doğru kaçtı. (DHA)

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Denizli köpek dövüşü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
köpekleri bahis amaçlı kullanıyorlar onların kaçak kumar oynamakla farkı yok ve hayvanlara bilerek ve isteyerek eziyet ettikleri için onlara 1 yıl hayvan barınaklarını temizleme cezası verilmeli bence
Bence orada izleyenlerin de ruhen bir farkı yok.
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