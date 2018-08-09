Köpek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinin önünde bağlı duran köpeğin çalınması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki dükkanın önünde bağlı duran dogo argentino cinsi köpeğinin yerinde olmadığını gören Beytullah Kaplan durumu polise bildirdi.
İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, daha önce yaptıkları hırsızlıklar nedeniyle aranan 2 kişinin köpeği çaldığını tespit etti.
Hırsızların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!
Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi
Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı
Transparanda sınır tanımadı!
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum