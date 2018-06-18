Malatya'da, köpeğe avucuyla su içirirken çekilen videoyla gündeme gelen trafik polisi Seyit Kurtulmuş, "Köpeğin susadığını hissettim, su vermek için kap aradım. Kap bulamayınca köpek susuz gitmesin diye avucumla su verdim. Bu şekilde 4-5 avuç su verdim. Suyu içtikten sonra bana bakarak uzaklaştı." dedi.
Trafik polisi Seyit Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yıldır Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet verdiğini söyledi.
Gaziantep'ten, 8 ay önce Malatya'ya tayin olduğunu ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başladığını kaydeden Kurtulmuş, köpeğe avucuyla su içirirken çekilen ve sosyal medyada ilgi gören videoyla ilgili şunları anlattı:
"İnönü Caddesi'nde trafik ekibi olarak görevliydik. Vatandaşlar çeşmeden su içerken köpeğin orada suya ve insanlara baktığını gördüm. Köpeğin susadığını hissettim, su vermek için kap aradım. Kap bulamayınca köpek susuz gitmesin diye avucumla su verdim. Bu şekilde 4-5 avuç su verdim, köpeğe. Suyu içtikten sonra bana bakarak uzaklaştı. Onun susuzluğunu giderdiğim için memnun oldum. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Her Türk polisi aynı şeyi yapar. "
- "Su içtiğinde ferahlamış gibi davrandı"
Köpeğin, elinden su içmesinden mutlu olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Ben susuzluğu giderdiğimde nasıl ferahlık hissediyorsam o da su içtiğinde ferahlamış gibi davrandı. Biz insan olarak susuzluğumuzu dile getirebiliyoruz ama onlar hayvan yükseğe çıkarak çeşmeden su içemiyor. Onların durumu daha zor. Tüm insanların hayvanlara iyi davranması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de herkes benim yaptığımı yapar. " diye konuştu.
İnönü Caddesi'nde görev yaparken, köpeği zaman zaman gördüğünü ifade eden Kurtulmuş, köpeğin genelde polis ekiplerine yakın durduğunu ve siren seslerine karşı da duyarlı olduğunu aktardı.
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