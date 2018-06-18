HABER

"Köpek susuz gitmesin diye avucumla su verdim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

Malatya'da, avucundan köpeğe su içirirken çekilen görüntüleriyle gündeme gelen polis memuru yaşadıklarını anlattı - Trafik polisi Kurtulmuş: - "Köpeğin orada suya ve insanlara baktığını gördüm. Köpeğin susadığını hissettim, su vermek için kap aradım. Kap bulamayınca köpek susuz gitmesin diye avucumla su verdim. Bu şekilde 4-5 avuç su verdim. Suyu içtikten sonra bana bakarak uzaklaştı"

Malatya'da, köpeğe avucuyla su içirirken çekilen videoyla gündeme gelen trafik polisi Seyit Kurtulmuş, "Köpeğin susadığını hissettim, su vermek için kap aradım. Kap bulamayınca köpek susuz gitmesin diye avucumla su verdim. Bu şekilde 4-5 avuç su verdim. Suyu içtikten sonra bana bakarak uzaklaştı." dedi.

Trafik polisi Seyit Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yıldır Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet verdiğini söyledi.

Gaziantep'ten, 8 ay önce Malatya'ya tayin olduğunu ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başladığını kaydeden Kurtulmuş, köpeğe avucuyla su içirirken çekilen ve sosyal medyada ilgi gören videoyla ilgili şunları anlattı:

"İnönü Caddesi'nde trafik ekibi olarak görevliydik. Vatandaşlar çeşmeden su içerken köpeğin orada suya ve insanlara baktığını gördüm. Köpeğin susadığını hissettim, su vermek için kap aradım. Kap bulamayınca köpek susuz gitmesin diye avucumla su verdim. Bu şekilde 4-5 avuç su verdim, köpeğe. Suyu içtikten sonra bana bakarak uzaklaştı. Onun susuzluğunu giderdiğim için memnun oldum. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Her Türk polisi aynı şeyi yapar. "

- "Su içtiğinde ferahlamış gibi davrandı"

Köpeğin, elinden su içmesinden mutlu olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Ben susuzluğu giderdiğimde nasıl ferahlık hissediyorsam o da su içtiğinde ferahlamış gibi davrandı. Biz insan olarak susuzluğumuzu dile getirebiliyoruz ama onlar hayvan yükseğe çıkarak çeşmeden su içemiyor. Onların durumu daha zor. Tüm insanların hayvanlara iyi davranması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de herkes benim yaptığımı yapar. " diye konuştu.

İnönü Caddesi'nde görev yaparken, köpeği zaman zaman gördüğünü ifade eden Kurtulmuş, köpeğin genelde polis ekiplerine yakın durduğunu ve siren seslerine karşı da duyarlı olduğunu aktardı.

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (3)Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (3)
Rize'de şelale taştı, yol kapandıRize'de şelale taştı, yol kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek Malatya Su Trafik Polisi Seyit Kurtulmu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

İstanbul'da 2,5 yıl sonra mezar yeri kalmayacak! Boş olan mezarların fiyatları cep yakıyor!

İstanbul'da 2,5 yıl sonra mezar yeri kalmayacak! Boş olan mezarların fiyatları cep yakıyor!

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.