HABER

Köpek yavruları yaralı annelerinin başından ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 18:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaralı köpek ile başında bekleyen 4 yavrusu belediye barınağında korumaya alındı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaralı köpek ile başında bekleyen 4 yavrusu belediye barınağına götürüldü.

İlçedeki Çınargeçidi Mesire Alanı'nda piknik yapan vatandaşlar, karnında yara olan köpeğin yürüyemediğini, yavrularının da hayvanın başında beklediğini görünce durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar, görevliler gelene kadar anne ve yavrularını et ve sütle besledi.

Mesire alanına gelen Büyükşehir Belediyesi görevlileri, anne köpeğin gece başka bir köpek tarafından saldırıya uğramış olabileceğini belirtti.

Görevliler, yaralı köpeği tedavisinin yapılması için yavrularıyla birlikte hayvan barınağına götürdü.

PARTNERBüyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?Büyük cesaret! Siz bu hayvanları besleyebilir misiniz?
Engelliler, kafenin mühürlenmesini protesto ettiEngelliler, kafenin mühürlenmesini protesto etti
OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi!OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
annelerinin ayrılmadı başından köpekler yaralı yavru

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi!

OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi!

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.