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Köpek yüzünden tartıştı sonrası tam anlamıyla dehşet!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 10:45 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mudanya ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre; Site yöneticisi köpek yüzünden tartıştığı 2 kişiyi öldürdü. Sanık suçlamaları reddedip 'Aramızda husumet vardı' dedi. Babası ölen genç kız ise 'Sanık köpeği şiddetle eğitiyordu' diye ifade verdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Hacı Murat Konuk (38) isimli kişi yöneticiliğini yaptığı apartmanda köpeğinden şikayetçi olan bina sakinleri Ali Çelik (33) ile kayınpederi 55 yaşındaki Hilmi Şen'i tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetten sonra yargılanmasına başlayan Konuk hakkında görülen ilk davada cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri izlendi.

ÖNCE KAVGA ETTİLER

Olay Mudanya ilçesinde Ocak ayında meydana geldi. Ali Çelik oturdukları sitenin bahçesinde köpek besleyen site yöneticisi Hacı Murat Konuk'la köpeğin gürültü yapması sebebi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bir süre birbirine küfür ederek yumruklaşan taraflardan Hacı Murat Konuk üzerinde taşıdığı tabancayla Ali Çelik ve kayınpederi Hilmi Şen'i öldürdü.

2 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan ve hakkında 2 kez müebbet hapis istemiyle dava açılan Hacı Murat Konuk ilk kez hakim karşısına çıktı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Konuk, maktuller Şen ve Çelik'in yakınları, sanık yakınları ve avukatları katıldı.

SANIK, 'HUSUMET VARDI' DEDİ

Duruşmada savunma yapan Konuk, daha önce site aidatı yüzünden Ali Çelik ile aralarında husumet bulunduğunu kavganın asıl sebebinin bu olduğunu ve köpekle hiç alakası olmadığını ileri sürdü. Konuk, "Ben istemediğim halde site yöneticiliği yapıyordum. Ali Çelik kaynanası ve kayınpederi ile sitede oturuyordu. 2 ay aidat ödemedi ben de kendisinden aidatı ödemesini istemiştim hatta bu konuyu konuşmak için sitedeki bir kamelyaya çağırmıştım. Orada aidat yüzünden tartışmıştık. Komşularımız da görmüştü. Köpek yüzünden değil aidat yüzünden bana karşı husumeti vardı. Olay günü de öldürme kastım yoktu. Kavga ettik eşim bağırıyordu. Kayınpederi sonradan gelip bana vurdu kendimi ve eşimi korumak olayı sakinleştirmek için rast gele ateş ettim. Amacım öldürmek değildi" ifadelerini kullandı.

'KÜFÜR ETTİ'

Sanığın ifadeleri üzerine Hilmi Şen'in eşi Ali Çelik'in kayınvalidesi söz alarak kendisinin damadının evinde kaldığını, daha önce de köpek yüzünden damadı ve sanık arasında tartışma yaşandığını ve bu tartışmanın güvenlik kamerasına yansıdığını, o tartışma sırasında da sanığın kendilerine küfür ettiğini belirtti.

Olay günü yaşananları anlatan Ali Çelik'in eşi Elif Çelik ise eşinin kimseye kin gütmediğini kamelyadaki aidat tartışmasının ardından sanık ve ailesi ile görüşmeye devam ettiklerini dile getirdi. Elif Çelik olay günü eşinin gayet sakin bir şekilde sanıkla konuşacağını söylediğini ve olay anını görmediğini kaydederek, "Eşim sakin bir insandı. Olay günü de sakin bir şekilde konuşacağım dedi. Annemle birlikte çıktılar. Ben oğlum korktuğu için peşlerinden gitmedim. Bir süre bağırış sesi duydum daha sonra birkaç el silah sesi geldi. Olayın meydana geldiği yere gittiğimde eşim ve babam kanlar içerisindeydi. O esnada bayılmışım gerisini hatırlamıyorum" diye konuştu.

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Maktul Hilmi Şen'in kızı Ali Çelik'in baldızı Selda Şen ise sanığın uzun zamandır köpeği beslediğini, köpeğin saldırgan olmasından korktukları için rahat edemediklerini anlattı. Selda Şen sanığın köpeğe şiddet uygulayarak ve bağırarak eğitim verdiğini dile getiren Selda Şen sanıktan şikayetçi olduğunu, olay günü yaşananların kaydedildiği kamera görüntülerinin seslerinin çözülmesini istediğini belirtti.

Duruşmada tanık ifadelerinin ardından olay günü yaşananları kaydeden güvenlik kamerasının görüntüleri izlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde sanık Hacı Murat Konuk'un maktul Ali Çelik'e saldırdığı, komşuları olduğu öğrenilen birkaç kişi tarafından zor zapt edildiği, bağırma sesleri üzerine olay yerine gelen Hilmi Şen'in sanığa bir tane yumruk attığı sanığın bunun üzerine yeniden boğuşmaya başladığı ve ardından silahla maktulleri vurduğu görüldü. Olaydan sonra maktulleri izleyen sanığın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ise dikkat çekti.

Mahkeme heyeti müşteki avukatı ve müştekilerin dudak okuma taleplerini reddederek duruşmayı eksik hususların giderilmesi ve geri kalan tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi. İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Mudanya köpek kavga

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