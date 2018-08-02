SAN ANTONIO (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinde geçen hafta bir akvaryumdan köpek balığı çalan kişi, aktivist olduğunu iddia etti.
Hırsızlıkla suçlanan Anthony Shannon, evinden San Antonio TV station KENS kanallarıyla yaptığı bağlantıda, uzun zamandır deniz canlılarına ilgi duyduğunu ve bir arkadaşının kendisine San Antonio'daki akvaryumda sıklıkla hayvanların öldüğü bilgisini verdiğini söyledi.
Shannon, bir ay kadar önce akvaryumdan su örnekleri alıp incelediğini, burada tutulan hayvanların durumundan endişe ettiğini belirterek, Miss Helen adlı köpek balığını da bu nedenle "kaçırdığını" öne sürdü.
Anthony Shannon, "Bir suçlu değil bir aktivistim. Böyle bir şey yapmak pişmanlık verici ama bir hayvan için acil durum ise hayır değil." ifadesini kullandı.
Shannon'un evinde onlarca balık ve 5 köpek balığıyla dolu 3 tuzlu su havuzu bulunması da dikkati çekti.
Akvaryumun yetkililerinden yapılan açıklamada ise havuz suyunun günlük kontrollerinin yapıldığı ve köpek balığının kaçırıldığı gün her şeyin yolunda olduğu belirtildi.
Teksas eyaletinde bir kadın ve 2 erkeğin, akvaryumda ziyaretçilerin hayvanları besleyebildiği açık havuzdan çıkardıkları boynuzlu köpek balığını pusete koyup otoparka götürdüğü güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.
Hırsızlar hayvanı ıslak battaniye sarıp bir kamyonete bindirmiş, Shannon, kendilerini sorgulayan güvenlik görevlilerine oğullarının hasta olduğunu ve acilen gitmesi gerektiğini söyleyerek kamyonetin aranmasına izin vermemişti.
Köpek balığı, suç ortaklarını orada bırakıp kamyonetle otoparktan ayrılan Anthony Shannon'un evinde bulunmuş ve yeniden akvaryuma getirilmişti.
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