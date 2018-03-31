Köpekler damızlık olabilmek ve güzelliklerini sergilemek için podyuma çıktı

Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi tarafından güzellik yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren ve çeşitli kategorilerde yapılan değerlendirmeleri başarı ile geçen köpeklere ideal damızlık sertifikası verilirken sahipleri de çeşitli hediye ve kupa ile ödüllendirildi.
Aydın Tekstil Park alanında düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin değişik illerinden 100’ün üzerinde köpek katıldı. Renkli görüntülere sahne olan köpek güzellik ve üreme izini alma yarışmasında sahipleri yarışan köpeklerden daha heyecanlı idi. Dişi ve erkekler ayrı olmak üzere toplam 8 kategoride gerçekleştirilen yarışmalar hakkında bilgi veren Dernek başkanı Hakan Cengiz, yarışmanın aynı zamanda hayvanseverleri buluşturduğunu ve ırkları daha da güzelleştirdiğini belirtti.
Jüri üyeleri birbirinden güzel köpeklerin en iyisini seçmekte zaman zaman zorlanırken, yarışmalar sonunda dereceye giren hayvanların sahipleri çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı
Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti
Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor
Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı
Sütyen takmayı sevmiyorlar
Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama
Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum