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KÖPEKLERDEN KAÇMAK İSTERKEN 3 METRELİK BAHÇE DUVARINDAN DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 00:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Beyoğlu'nda köpeklerin saldırısına uğrayan apartman görevlisi, 3 metre yükseklikteki bahçe duvarından düşerek yaralandı.  Olay, Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Kutlu Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Beyoğlu'nda köpeklerin saldırısına uğrayan apartman görevlisi, 3 metre yükseklikteki bahçe duvarından düşerek yaralandı.
Olay, Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Kutlu Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi. Apartman görevlisi Duyan Akbay'a binaya girdiği sırada sokaktaki köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçmaya başlayan Akbay, başka bir apartmanın bahçesinin korkuluklarını aştı. Ayağı kayan Duyan Akbay yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Akbay'ın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kolu ve ayağı kırılan Duyan Akbay ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırılma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Bahçede yatan Duyan Akbay
-İtfaiye ekipleri
-Sağlık ekipleri
-Akbay'ın acıyla bağırması
-Sedyeyle çıkarılması
-Ambulansa konması
-Bir vatandaş ile röp
-Olayı seyreden vatandaşlar
-Genel ve detaylar

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