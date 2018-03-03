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Köpeklerden kaçmak isterken 3 metrelik bahçe duvarından düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 00:54 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda köpeklerin saldırısına uğrayan apartman görevlisi, 3 metre yükseklikteki bahçe duvarından düşerek yaralandı.  Olay, Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Kutlu Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi.

Köpeklerden kaçmak isterken 3 metrelik bahçe duvarından düştü

Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU'nda köpeklerin saldırısına uğrayan apartman görevlisi, 3 metre yükseklikteki bahçe duvarından düşerek yaralandı.
Olay, Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Kutlu Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi. Apartman görevlisi Duyan Akbay'a binaya girdiği sırada sokaktaki köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçmaya başlayan Akbay, başka bir apartmanın bahçesinin korkuluklarını aştı. Ayağı kayan Duyan Akbay yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Akbay'ın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kolu ve ayağı kırılan Duyan Akbay ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırılma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Köpeklerden kaçmak isterken 3 metrelik bahçe duvarından düştüKöpeklerden kaçmak isterken 3 metrelik bahçe duvarından düştüKöpeklerden kaçmak isterken 3 metrelik bahçe duvarından düştüKöpeklerden kaçmak isterken 3 metrelik bahçe duvarından düştü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah'tan kafayı çarpmadı,Allah korusun daha kötü olabilirdi.Nir de tabi iyi ki köpekler çukura inmemiş, abooov...
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