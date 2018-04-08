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Köpeklerin drone ile imtihanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 09:02 | Son Güncelleme

Köpeklerin Beylikdüzü sahilinde drone merakı renkli görüntüler oluşturdu.

Köpeklerin Beylikdüzü sahilinde drone merakı renkli görüntüler oluşturdu. Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler drone hızlandığında peşinden koşturarak adeta onu yakalamaya çalıştılar. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı drone kamerasına kaydedildi.
Hayvanların drone merakı ilginç görüntüler oluşturuyor. Beylikdüzü sahilinde drone fark eden köpekler renkli görüntüler oluşturdu. Drone’nin hareketlerini takip ederek yakalamaya çalışan sevimli köpeklerin şaşkınlığı görenleri gülümsetti. Drone hızlandığı zaman peşinde koşan köpekler hızlanıp adeta onu yakalamaya çalıştılar. Drone yavaşlayıp durduğunda ise köpekler de koşmayı kesip oturdu. Kimi zaman denizin üzerinde uçan drone’a yaklaşmaya çalışan köpekler kimi zaman da hızla peşinden koşturdular. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı drone kamerasına kaydedildi.

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