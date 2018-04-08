Köpeklerin drone ile imtihanı

Köpeklerin Beylikdüzü sahilinde drone merakı renkli görüntüler oluşturdu. Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler drone hızlandığında peşinden koşturarak adeta onu yakalamaya çalıştılar. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı drone kamerasına kaydedildi.
Hayvanların drone merakı ilginç görüntüler oluşturuyor. Beylikdüzü sahilinde drone fark eden köpekler renkli görüntüler oluşturdu. Drone’nin hareketlerini takip ederek yakalamaya çalışan sevimli köpeklerin şaşkınlığı görenleri gülümsetti. Drone hızlandığı zaman peşinde koşan köpekler hızlanıp adeta onu yakalamaya çalıştılar. Drone yavaşlayıp durduğunda ise köpekler de koşmayı kesip oturdu. Kimi zaman denizin üzerinde uçan drone’a yaklaşmaya çalışan köpekler kimi zaman da hızla peşinden koşturdular. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı drone kamerasına kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Sürücü kursunda dehşet!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum