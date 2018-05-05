Köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru karaca korumaya alındı

Ünsal YÜCEL/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nde, bir çoban tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru karaca, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.
Kırklareli'ne bağlı Yörükbayır köyünde bir çoban, köpeklerin saldırdığı 1 haftalık yavru karacayı kurtararak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yavru karaca, daha sonra koruma altına alınmak üzere İstanbul’da bulunan Polonezköy Geyik ve Karaca Üretme Merkezi'ne gönderildi.
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında
İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada
GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı
Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!
PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum