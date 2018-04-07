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Köpeklerini öldürenlerin vicdan azabı çekmesi için pencereleri fotoğraflarla donattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:40 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde 3 yavru köpeği zehirlenerek öldürülen Senay Karagözoğlu tepkisini, köpeklerinin resimleriyle sitem dolu sözlerin yazılı olduğu parkartları evinin penceresine asarak gösterdi.

Köpeklerini öldürenlerin vicdan azabı çekmesi için pencereleri fotoğraflarla donattı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde 3 yavru köpeği zehirlenerek öldürülen Senay Karagözoğlu tepkisini, köpeklerinin resimleriyle sitem dolu sözlerin yazılı olduğu parkartları evinin penceresine asarak gösterdi. Karagözoğlu, “Kendim Ankara’ya taşınıyorum. Bu evi de satmıyorum. Ben ölene kadar bu vahşeti yapanların vicdanı sızlasın” dedi.
Edremit’in turistik Akçay Mahallesi'nde yaşayan emekli Senay Karagözoğlu (65), yazlığının bahçesinde 9 yavru doğuran köpeği sahiplendi. Kanlı ishal hastalığına yakalanan birer aylık 9 yavrudan 5'i öldü. İyileşen 4 yavrunun birini Ankara'daki akrabasına sahiplendirdi. Anne ismini verdiği köpek ile yavruları Ortanca, Sarı ve Uysal’a ise kendisi bakmaya başladı. Aşıları ve karneleri olan köpeklere kimi komşular sahip çıkarken, kimisi ise istemedi.
KÖPEKLER İÇİN ANKARA'DA BAHÇELİ EV
Akçay'da oturduğu apartmanın yönetim toplantısında komşuları, oy çokluğu ile köpeklerin gönderilmesini istedi. Bunun üzerine süre isteyip Ankara’ya giden Senay Karagözoğlu, bahçeli bir ev aldı. Ankara'da yeni aldığı evin devir işlemlerini yapan ve düzenleyen Karagözoğlu, Akçay’a köpeklerini almak üzere dönüş hazırlıklarını yaparken, zehirlenme haberiyle sarsıldı. Karagözoğlu, sahiplendiği yavru köpeklerin, zehirlenerek öldürüldüğünü öğrendi.
Hayatında ikinci büyük travmayı yaşadığını söyleyen Karagözolu, “30 yıl önce annemi kaybettiğim zaman zor toparladım. Uzun süre psikolojik tedavi gördüm. Yavru köpekler bana çok iyi gelmişti. Annemin öldüğüne hala inanamadığım gibi köpeklerin öldüğüne de inanamıyorum. Sanki arka sokaktan çıkıp geleceklermiş gibi düşünüyorum” diye konuştu.
‘BEN BURADA YAŞAMAYACAĞIM, KİMSE DE UNUTAMAYACAK’
Artık Akçay’da kesinlikle yaşamak istemediğini ve bu evin de kendisine köpeklerini hatırlattığını belirten Karagözoğlu, ‘Anne’ isimli köpeği ile birlikte Ankara’ya yerleşeceğini söyledi. Karagözoğlu, zehirleyenleri protesto etmek amacıyla da köpeklerin fotoğraflarını ve ‘Canları zehirleyen, zehirleten cani yaratıklar. Soyunuz kurusun. Beter acıyla can veresiniz’ yazılı pankartları evinin pencerelerine astı.
Akçay’da bulunan evini de satmayacağını belirten Karagözoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Nisan ayında sağlık kontrollerim var. Veterinerimiz ile görüştüm. Ardından Akçay’a tekrar gelip, 4-5 gün boyunca ‘Anne’yi uysallaştırıp, yola hazırlayacağım. Bundan sonra sadece arada pankartın düşüp düşmediğini kontrol etmek için Akçay’a gelirim. Burayı hatırlamak istemiyorum. Artık Akçay'da yaşamak istemiyorum. Bu ev böyle resimlerle duracak. Bu katliamı yapanların vicdanı sızlasın diye de 1'inci katta bulunan evimin bütün camlarını resimlerle ve yazıyla kapladım.”
'KANDİL GECESİ ZEHİRLEDİLER'
Apartman sakinlerinde Pelin Uzun, 'Anne' ismini verdikleri köpeğin apartmanın bahçesinde doğum yaptığını ve sonrasında ona yardım edip, karnını doyurduklarını söyledi. Zamanla aralarında bağ oluştuğunu söyleyen Uzun, "Senay ablaya köpeklerin bakımında ben de yardımcı oluyordum. Bazı komşularımız köpekleri istemeyince, Ankara'ya götürmeye karar verdi. Olayın olduğu gün de burada yoktu. Kandil gecesi burada köpeklere zehirli et vermişler. Kim bu hayvanlara eziyet ettiyse bulunmasını istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Köpeklerini öldürenlerin vicdan azabı çekmesi için pencereleri fotoğraflarla donattıKöpeklerini öldürenlerin vicdan azabı çekmesi için pencereleri fotoğraflarla donattıKöpeklerini öldürenlerin vicdan azabı çekmesi için pencereleri fotoğraflarla donattıKöpeklerini öldürenlerin vicdan azabı çekmesi için pencereleri fotoğraflarla donattı

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