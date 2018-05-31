Kopenhag sokaklarında müzik festivali

KOPENHAG (AA) - Danimarka’nın başkenti Kopenhag sokaklarında DJ’ler ve müzisyenler eşliğinde performanslarının sunulduğu ve 5 gün sürecek sokak festivali 'Distortion" başladı.
İlk defa 1998 yılında düzenlenen sokak festivali "Distortion", her yıl olduğu gibi bu yıl da açılışını Kopenhag’da yabancıların yoğunlukta ikamet ettiği Nörrebro semtinde yaptı.
Festival için Nörrebro semtinin farklı sokaklarına kurulan sahnelerde sunulan performanslar yoğun ilgi görürken, Kopenhag polisi, N9 adlı sahneyi izdiham yaşandığı ve katılımcıların ezilme tehlikesi yaşadığı gerekçesiyle kapattı.
Yerli ve yabancı çok sayıda turistin akın ettiği festivale geçen yıl yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı belirtildi.
Öte yandan festivalde geçen yıl yaşanan sorunların giderilmesi için seyyar tuvaletlerin sayısının artırıldığı, müzik sesinin yüksekliğinin 80 desibel ile sınırlandırdığı bildirildi.
Kopenhag Belediyesinden aldığı ekonomik destek ve sponsorlar sayesinde gerçekleşen festivalde, ücretli konserler de düzenleniyor.
Alternatif müzik ve sahne tarzlarıyla Kopenhaglıları eğlendirmeyi amaçlayan festival, yarın Vesterbro semtinde devam edecek. Festival, cuma ve cumartesi günü ise Refshaleöen semtinde sunulacak performansların ardından pazar günü kapanışını yapacak.
Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!
İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı
Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir
FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum