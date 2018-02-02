Kopenhag’da Türkiye’ye destek mitingi

KOPENHAG (AA) - Danimarka'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Zeytin Dalı Harekatı'na destek için miting düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'ndaki şehitleri anma ve operasyona katılan askerlere destek amacıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde düzenlenen "Milli Birlik ve Türkiye'ye Destek Mitingi"ne yaklaşık 300 kişi katıldı.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Danimarka şubesi ve İskandinavya Türk Federasyonu çatısı altındaki derneklerin yanı sıra Azerbaycanlılar ve Irak Türkmenlerin de destek verdiği etkinliğin başında Kur'an-ı Kerim okundu, İstiklal Marşı söylendi ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye'nin Suriye sınırında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Türkçe ve Danca metinler okunan etkinlikte, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de vatandaşlara hitap etti.

Derneklerin tek çatı altında bir araya gelerek gerçekleştirdiği mitingin önemine işaret eden İpek, şunları kaydetti:

"Bugün burada şanlı bayrağımızın altında bir araya gelerek, en başta şehitlerimizin aziz hatırasını yad etmemizi sağladığınız için, bu birlik ve beraberliği sergilediğiniz için, ordumuza ve devletimize desteğinizi en güzel ,en canlı şekilde gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğinizin her zaman daim olmasını, her zaman birlikte, canlı bir şekilde ayakta durmanızı hepinizden bekliyorum."

(AA)