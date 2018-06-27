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Kopenhag'da Ukrayna Reform Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

Ukrayna, İngiltere, Danimarka ve Kanada ortak bildiri yayımladı: - "Ukrayna'nın gerçek potansiyeline ulaşması için daha çok reforma ihtiyaç olduğuna inanıyoruz" - "Rusya'nın Ukrayna'da ve diğer yerlerde dezenformasyon yapmasının önüne geçmek için küresel ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz"

KOPENHAG (AA) - Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Ukrayna Reform Konferansı kapsamında Ukrayna, İngiltere, Danimarka ve Kanada ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Ukrayna hükümetinin 2017-2020 reform eylem planı kapsamında önemli adımlar attığı belirtilerek, "Bununla birlikte, Ukrayna'nın gerçek potansiyeline ulaşması için daha çok reforma ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Reformlarda öncü rol oynamak için ülkede güçlü siyasi iradeye ihtiyaç bulunuyor. Bu bağlamda 2019 genel seçimleri belirleyici olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Dombas'taki olaylara rağmen reformların sonuç vermeye başladığına dikkat çekilen açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da ve diğer yerlerde dezenformasyon yapmasının önüne geçmek için küresel ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Buna medya özgürlüğün tesis edilmesi ve Rus siber saldırılarının engellenmesi dahil." denildi.

Bildiride, Ukrayna'da yolsuzlukla mücadelenin önemine değinilerek, "Yakın zamandaki önemli başarılardan biri de Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi kurulması yönünde atılan adımlardır. Böylece kamusal yolsuzluğun önüne geçilmesi için kurumsal yapı inşa edilmiş olacaktır. Mahkeme, yolsuzlukla mücadeleye ve yabancı yatırımlara ivme kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride sıradaki Ukrayna Reform Konferansı'nın 2019'da Kanada'da yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kopenhag Reform Ukrayna

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