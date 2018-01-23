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Köprü altındaki su birikintisi araçları yuttu!

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 10:34 | Son Güncelleme 4 saat önce

Adana'da etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda köprü altında bir metreyi aşan su birikintisi nedeniyle 5 araç mahsur kaldı. Araçlarından kendi imkanlarıyla çıkanlar durumu polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, minibüste mahsur kalan bir kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Adana'da etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte dünden itibaren süren yağış nedeniyle bazı yollar ve köprü altlarında su birikintileri oluştu.

Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda köprü altında bir metreyi aşan su birikintisi nedeniyle 5 araç mahsur kaldı

Araçlarından kendi imkanlarıyla çıkanlar durumu polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, minibüste mahsur kalan bir kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Araçlar, suyun çekilmesiyle kurtarılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tarsus adana su birikintisi

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