KÖPRÜ KORKULUKLARINA ÇIKAN KİŞİ 4.5 SAATTE İKNA EDİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi müzakereci polisler tarafından 4.5 saatte ikna edilebildi. İntihar girişimi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Cebrail Karahan, saat 07.15 sıralarında köprünün demir korkuluklarına çıktı. Müzakereci polisler tarafından uzun süre ikna etmeye çalışılırken, Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş istikametinde trafikte aksamalar yaşandı. Köprüdeki intihar girişimi nedeniyle boğazda Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri hazır bekletildi. Karahan, 4.5 saat sonra müzakereci polisler tarafından ikna edilerek köprüden indirildi. Cebrail Karahan ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Karahan'ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Karahan'ın köprü korkuluklarında beklemesi

-Polisin ikna çabası

-Motosikletli polisin beklemesi

-Deniz polisi ve sahil güvenliğin önlem alması

-Cebrail Karahan'ın ikna edilmesi

-Genel ve Detay

18.07.2018 - 10.03 Haber Kodu : 180718018

