Köprübaşı’nda ödüllü atıcılık yarışması

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde Köprübaşı Avcılık Atıcılık Doğa Sporları ve Amatör Balıkçılık Spor Kulübü Derneği tarafından Çanakkale Şehitlerini Anma Programı kapsamında 18 Mart Pazar günü 2. Tek Kurşun Atış yarışması gerçekleştirilecek.

Köprübaşı Avcılık Atıcılık Doğa Sporları ve Amatör Balıkçılık Spor Kulübü Derneği tarafından 18 Mart Pazar günü 2. Tek Kurşun Atış yarışması Topraktepe Atış Alanında gerçekleştirilecek. Etkinlik sabah 09.00’da başlayacak ve gün boyu devam edecek.

Köprübaşı Avcılık Atıcılık Doğa Sporları ve Amatör Balıkçılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Orhan Genç gerçekleştirecekleri organizasyonla ilgili olarak, “Köprübaşı ilçemizde 18 Mart Pazar Günü 2. Tek Kurşun Atış Yarışması düzenleyerek bunu geleneksel hali getirip her sene düzenlemek için elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma için gerçekleştireceğimiz Tek Kurşun Atış Yarışmasıyla avcılar ve atıcılar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı geliştirmek istiyoruz” dedi.

Yarışmada 15 grupta ödül dağıtımı yapılacağını da dile getiren Genç, “Yarışmamızda 15 grupta ödül dağıtılacak olup; 1’inciye Akdaş Süperpoze (Tüfek), buzdolabı, kupa, madalya, 3 torba köpek maması, 2’nciye çamaşır makinesi, kuzu, 2 torba köpek maması, kupa, madalya, 3’üncüye bulaşık makinesi, oğlak, 1 torba köpek maması, kupa, madalya, 4’üncüye tablet, İngiliz Pointer cinsi köpek, madalya 5’inciye elektrikli süpürge, madalya, 6’ncıya fırın, madalya, 7’nciye 2 adet oto Lastiği, madalya 8’inciye ütü, madalya, 9’uncuya tost makinesi, madalya, 10’uncuya saç kurutma, madalya, 11’inciye elektrikli şofben, madalya, 12’nciye led projektör, madalya, 13’üncüye oto teyp, madalya, 14’üncüye kasık çizmesi, madalya 15’inciye su ısıtıcı ve madalya takdim edilecek. Atış yarışmamızda ödüllerimizin yanı sıra çekilişler de yapılacak. Bu çekilişlerde gram altın, havalı tüfek, oto teyp, telsiz telefon, avcı yeleği, avcı pantolonu, düdüklü tencere, gömlek, elektrikli battaniye, silah bakım seti ve USB hoparlör gibi hediyelerimiz olacaktır. Yarışmamıza katılmak isteyen atıcı arkadaşların kulübümüzle iletişime geçmeleri halinde gerekli bilgiler verilecektir. Bu işe gönül vermiş tüm atıcı arkadaşları ve halkımızı yarışmamıza ve Çanakkale Şehitlerini anma programı etkinliğine bekliyoruz. Şimdiden yarışmaya katılacak arkadaşlara başarılar dilerim” şeklinde konuştu.