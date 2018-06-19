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Köprübaşı'nda sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 19:03 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşması sonucu evleri su bastı.

Köprübaşı'nda sağanak

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşması sonucu evleri su bastı.
Köprübaşı'nda yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından Köprübaşı ilçe merkezi ile Borlu Mahallesi'ndeki bazı evlerde su baskınları oldu. Köprübaşı Belediye Başkanı AK Partili Zafer Mergen, "Acıdere, Yeregiren, Avşar, Şelekler derelerinde taşmalar meydana geldi. Taşkınlar sonucu bazı evleri su bastı. Gerek Köprübaşı Belediyesi gerekse Körpübaşı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri olarak sağanak yağışla birlikte tüm ekiplerimiz seferber ettik. Taşkın bölgelerinde su tahliye işlemlerine başlandı. Herhangi bir can kaybımız yok. Ekiplerimiz olası şiddetli bir yağışa karşı hazır durumda bekletiliyor" dedi.

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