HABER

Köprüde 645 hayat kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı "müzakere timleri", üç yılda köprülerden atlayarak intihar etmek isteyen 654 kişiden 645'ini müzakere sonucu kurtardı - Müzakereci polis memuru Fikret Erdoğan: - "Başarılı geçen her müzakerede insan hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Görevimiz hayat kurtarmak"

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN BAĞIŞ - HALİL DEMİR - İstanbul Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı "müzakere timleri", üç yılda köprülerden atlayarak intihar etmek isteyen 645 kişiyi müzakere sonucu kurtardı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde meydana gelen intihar vakalarını önlemek için 2015 yılında "müzakere timi" oluşturma kararı aldı.

Müzakere timinde, intihar vakalarına karşı eğitim alan ve mülakatta başarılı olan 24 polis memuru görevlendirildi.

Psikoloji, kriz iletişimi, ikna, beden dili ve öfke kontrolü eğitimi alan ekipler, köprülerde intihar teşebbüsünde bulunan kişileri vazgeçirmek için çalışıyor.

Müzakere timleri, 2015 yılından beri intihar teşebbüsüyle köprülere çıkan 654 kişiyle müzakere etti. Uzman ekipler, uzun süren ikna çabaları sonucu teşebbüste bulunan vatandaşlardan 645'ini vazgeçirdi.

-"İlk hedefimizi kişiyi tanımak"

Uzun süren eğitimlerinin ardından 4 yıl önce müzakere timinde göreve başlayan polis memuru Mehmet Ali Demir, vakalarda ilk hedeflerinin intihara teşebbüs eden kişiyi tanımak olduğunu söyledi.

Demir, müzakereye başladıkları kişinin kimlik bilgilerinden Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaparak, kişi hakkında bilgi edinip müzakere yöntemi belirlediklerini anlattı.

Kişinin intihar teşebbüs sebebini tespit ettikten sonra önerilerde bulunarak kişiyi vazgeçirmeye çalışan Demir, müzakerede bulunduğu 157 vakanın hepsinde de başarılı oldu.

- "Kişiyle fiziksel temas kurmuyoruz"

Müzakere uzmanlarından polis memuru Saadettin Çakır, intihar teşebbüsü vakalarında önemli bir detayın da meraklı gözleri etraftan uzaklaştırarak olumsuz bir iletişimi engellemek olduğunun altını çizdi.

İhbar ya da güvenlik kamerası tespiti sonrası hızla olay yerine gittiklerini belirten Çakır, "Öncelikle çevredeki meraklı gözleri olay yerinden uzaklaştırıyoruz. Yaklaşık 15 dakika ile 1,5 saat süren müzakerede teşebbüste bulunan kişiyle kesinlikle fiziksel temas kurmuyoruz." dedi.

Müzakerede bulunduğu 75 kişinin tamamını ikna ettiğini ifade eden Çakır, yaşadığı bir anısını anlattı:

"Köprünün korkuluklarından tutarak vücudunu aşağı sarkıtan bir üniversite öğrencisinin, müzakere sırasında kollarının yorulduğunu ve yavaş yavaş aşağı kaydığını fark ettim. Kendisine 'Seni yukarı çekmemi ister misin?' diye sorduğumda 'Ağabey beni kurtar.' yanıtı alınca görevimin dışına çıkarak ellerinden tutup yukarı çektim. Boynuma sarılıp ağlayan öğrenci, mezun olduktan sonra diplomasıyla gelip teşekkür etti."

- "Önemli olan problemin tespiti"

Hedeflerinin kişiyi ikna ederek intihardan vazgeçirmek olduğunu anlatan polis memuru Fikret Erdoğan, müzakerede teşebbüse neden olan problemin tespitinin hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Kişinin stres seviyesine göre müzakere yöntemi belirlediklerini aktaran Erdoğan, problemin çözümüne yönelik önerilerde bulunup vatandaşı kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Başarılı geçen her müzakerede insan hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Erdoğan, "Görevimiz hayat kurtarmak." dedi.

PARTNER Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu
Konya'da KPSS koşusuKonya'da KPSS koşusu
Zonguldak'ta KPSS'ye girenlere sıkı aramaZonguldak'ta KPSS'ye girenlere sıkı arama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü intihar İstanbul Emniyet Müdürlüğü müzakere timi

En Çok Okunan Haberler

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Bikinili Beren Saat

Bikinili Beren Saat

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da aile katliamı! 5 kişiyi öldürdü

Adıyaman'da aile katliamı! 5 kişiyi öldürdü

Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme! Toplu tecavüzün şifresi ortaya çıktı: Tatlı yiyecek miyiz?

Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme! Toplu tecavüzün şifresi ortaya çıktı: Tatlı yiyecek miyiz?

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler

Korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler

Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.