KÖPRÜDE AZERBAYCAN RENKLERİ 

Haber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlanıyor. 100. Yıl kutlamaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı.
Azerbaycan'ın 100. Yılını kutlaması dolayısıyla İstanbul'da da kutlamalar gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında saat 21.00'dan itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Azerbaycan bayrağının renkleri olan Yeşil, Kırmızı ve Mavi renk ile ışıklandırıldı. Işıklandırmayla köprüde görsel şölen oluştu.
Görüntü Dökümü
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-FSM Köprüsünden detay görüntü
-Köprünün ışıklandırılması
-Köprüden genel ve yakın detaylar
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