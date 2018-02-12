  KÖPRÜDEKİ EYLEM TRAFİĞİ DURDURDU; EYLEMCİ YAKLAŞIK 1 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Haber-Kamera: Ersan SAN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ - Mehmet İLKAY ÖZER - İSTANBUL DHA
15 Temmuz Şehitler köprüsünde eylem yapan kişi nedeniyle trafik Ankara istikametinde durdu.
Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen kişi, aracını şeritleri kapatacak şekilde parketti. Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen kişinin eylemi nedeniyle trafik durdu. Eylemciyi ikna etme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. "Dolandırıldığı" gerekçesiyle köprüde eylem yapan kişi polise teslim oldu. Eylemcinin gözaltına alınmasının ardından köprü trafiğe açıldı.
Görüntü Dökümü:
------------
-Trafikten görüntü
-Polisin önlemi
-Eylemcinin görüntüsü
-Polisin ikna çalışması
-Aracın görüntüsü
-Trafikten görüntü
-Eylemcinin görüntübü
-Teslim olması
-Detaylar
'Genç kaynana şehvet uyandırır' demişti! Akıbeti belli oldu
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti
Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama
Bu görüntüye 25 yıl hapis cezası verildi
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Çılgın iş adamının otomobili bir yıl içinde bakın ne hale gelecek?
Nostradamus'un 2018 kehanetleri ürküttü
ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum