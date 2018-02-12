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  KÖPRÜDEKİ EYLEM TRAFİĞİ DURDURDU; EYLEMCİ YAKLAŞIK 1 SAAT SONRA TESLİM OLDU

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 19:51 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ - Mehmet İLKAY ÖZER - İSTANBUL DHA 15 Temmuz Şehitler köprüsünde eylem yapan kişi nedeniyle trafik Ankara istikametinde durdu.

Haber-Kamera: Ersan SAN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ - Mehmet İLKAY ÖZER - İSTANBUL DHA
15 Temmuz Şehitler köprüsünde eylem yapan kişi nedeniyle trafik Ankara istikametinde durdu.
Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen kişi, aracını şeritleri kapatacak şekilde parketti. Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen kişinin eylemi nedeniyle trafik durdu. Eylemciyi ikna etme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. "Dolandırıldığı" gerekçesiyle köprüde eylem yapan kişi polise teslim oldu. Eylemcinin gözaltına alınmasının ardından köprü trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Trafikten görüntü
-Polisin önlemi
-Eylemcinin görüntüsü
-Polisin ikna çalışması
-Aracın görüntüsü
-Trafikten görüntü
-Eylemcinin görüntübü
-Teslim olması
-Detaylar

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