KÖPRÜDEKİ İNTİHARI BAŞBAKAN YILDIRIM ÖNLEDİ

“HER ŞEY GÜZEL OLACAK, CANINI SIKMA"

Makam aracında başlayan sohbet, düğün salonunda da devam etti. Başbakan Yıldırım, “Bir daha böyle şeyler aklına getirme? Hiçbir şey insanın hayatına son vermek için sebep olamaz. Herkesin bunalıma girdiği günler olmuştur. Böyle bir durumda yapılması gereken şey; Allah’a sığınmak ve sabretmek. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır, her darlığın sonunda bir ferahlık vardır. Cenab-ı Hak’tan asla umudumuzu kesmememiz lazım. Allah nasip etti; seninle böyle karşılaşmamızı vesile etti ve işi tatlıya bağladık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak, canını sıkma" dedi.

T.T'nin ticari taksi ile geldiği köprüye çıktığı bu sırada göğsünden yaralandığı öğrenildi. T.T'nin ilk müdahalesinin de başbakanlık doktorlarının yaptığı öğrenildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen T.T’nin kardeşleri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi.

Görüntü Dökümü:

-T.T'nin köprüdeki görüntüsü

-Başbakan'ın gelişi

-T.T ile konuşması

-İntihardan vazgeçirmesi

-Makam aracına alması

-Sohbet etmesi

-Detaylar

