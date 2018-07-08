HABER

Köprüdeki intiharı Başbakan Yıldırım önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 09:42 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlamak isteyen bir kişiyi intihardan vazgeçirdi.

Köprüdeki intiharı Başbakan Yıldırım önledi

Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlamak isteyen bir kişiyi intihardan vazgeçirdi. Makam aracına aldığı kişiye su içiren Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızının nikah törenine götürdü.
Dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan T.T intihar girişiminde bulundu. Bu sırada Tuzla’daki evinden çkan Başbakan Binali Yıldırım, köprüden geçtiği sırada intihar olayını gördü. Konvoyunu durduran Başbakan Yıldırım, köprüden atlamaya teşebbüs eden T.T'nin yanına gitti. Karşısında Başbakan Yıldırım’ı gören T.T, intihardan vazgeçti. Yıldırım, korumalarının yardımıyla korkuluklardan alınan vatandaşı teselli etmeye çalışarak su içirdi. Yıldırım, “Hadi gel beraber gidelim" diyerek elinden tuttuğu T.T'yi makam aracına götürdü ve yanına oturttu. Başbakan Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un kızının nikah törenine T.T ile birlikte gitti.

“HER ŞEY GÜZEL OLACAK, CANINI SIKMA"
Makam aracında başlayan sohbet, düğün salonunda da devam etti. Başbakan Yıldırım, “Bir daha böyle şeyler aklına getirme? Hiçbir şey insanın hayatına son vermek için sebep olamaz. Herkesin bunalıma girdiği günler olmuştur. Böyle bir durumda yapılması gereken şey; Allah’a sığınmak ve sabretmek. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır, her darlığın sonunda bir ferahlık vardır. Cenab-ı Hak’tan asla umudumuzu kesmememiz lazım. Allah nasip etti; seninle böyle karşılaşmamızı vesile etti ve işi tatlıya bağladık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak, canını sıkma" dedi.
T.T'nin ticari taksi ile geldiği köprüye çıktığı bu sırada göğsünden yaralandığı öğrenildi. T.T'nin ilk müdahalesinin de başbakanlık doktorlarının yaptığı öğrenildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen T.T’nin kardeşleri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi.

(FOTOĞRAF)

Köprüdeki intiharı Başbakan Yıldırım önlediKöprüdeki intiharı Başbakan Yıldırım önlediKöprüdeki intiharı Başbakan Yıldırım önlediKöprüdeki intiharı Başbakan Yıldırım önledi

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
Başbakan Yıldırım, köprüdeki intihar girişimini önlediBaşbakan Yıldırım, köprüdeki intihar girişimini önledi
701 sayılı KHK ile rütbeleri alınan isimler listesi (TSK, Emniyet, Jandarma)701 sayılı KHK ile rütbeleri alınan isimler listesi (TSK, Emniyet, Jandarma)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

2018 KHK ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İsim isim 701 sayılı KHK ile ihraç edilenler tam listesi

2018 KHK ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İsim isim 701 sayılı KHK ile ihraç edilenler tam listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

İlginizi Çekebilir

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz: Çift çekiliş öncesi devir!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz: Çift çekiliş öncesi devir!

Bartın Irmağı'na giren yunusu denize döndürme çalışmaları sürüyor

Bartın Irmağı'na giren yunusu denize döndürme çalışmaları sürüyor

Başbakan Yıldırım, köprüdeki intihar girişimini önledi

Başbakan Yıldırım, köprüdeki intihar girişimini önledi

701 sayılı KHK ile rütbeleri alınan isimler listesi (TSK, Emniyet, Jandarma)

701 sayılı KHK ile rütbeleri alınan isimler listesi (TSK, Emniyet, Jandarma)

701 sayılı son KHK ile Dışişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler listesi! 8 Temmuz ihraç edilenler listesi

701 sayılı son KHK ile Dışişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler listesi! 8 Temmuz ihraç edilenler listesi

701 nolu son KHK MEB ihraç listesi! İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç edilen öğretmenlerin isim listesi

701 nolu son KHK MEB ihraç listesi! İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç edilen öğretmenlerin isim listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.