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Köprüden düşen otomobilden yara almadan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 00:00 | Son Güncelleme 5 saat önce

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak köprüden düşen otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgiye göre, Hamza Eroğlu yönetimindeki 38 DY 373 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Yeni Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ihlamur Köprüsü'nde, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Önce köprünün korkuluklarına çarpan otomobil, daha sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

Hurdaya dönen araçta sıkışan Eroğlu'nu, olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı.

Hamza Eroğlu, kazayı adeta burnu bile kanamadan atlattı.

Otomobil ise düştüğü yerden çekiciyle çıkarıldı.

(AA)

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