Köprülü Kanyon'da rafting heyecanı

Rafting botlarına binen turistler, rehberlerin yönlendirmesiyle su savaşları yapıyor, şarkılar eşliğinde kürek çekerek akıntıyla mücadele ediyor. 6, 8 ve 10'ar kişilik gruplar halinde botlara biten turistler, profesyonel rehberlerinin yardımıyla zorlu rafting rotasında ilerliyor. Kanyonun farklı noktalarında şiddetlenen akıntının oluşturduğu dalgaların arasında buz gibi suyun eğlencesini yaşayan turistlerin kahkahaları fotoğraf karelerine yansıyor. 7 ve 10 kilometre arasında değişen iki parkurda gün içinde yüzlerce rafting botu geçiş yapıyor.

TURİSTLERİN İLGİSİ YÜKSEK

Rus pazarı ağırlıklı çalışan Aktifraft işletmecisi Süleyman Aksu, sezonu açtıklarını söyledi. Tatil için Antalya ve çevresini seçen turistlerin ilgisinin yüksek olduğunu hatırlatan Aksu, "Bölge turizmi için Köprülü Kanyon çok önemli. Buradaki doğal güzellikleri gören turistler hayran kalıyor. Bir kere rafting yapan bir sonraki tatilinde yine geliyor. İşletmeme 6 kez üst üste her yaz tatilinde gelen müşterilerim var. Bir turist altı kez aynı etkinliği tatilinde yapıyorsa bu verdiği önemi, eğlendiğini, güzel zaman geçirdiğinin işaretidir" dedi.

BAŞLANGIÇ NOKTASI TARİHİ KÖPRÜ

Rafting turunun kanyondaki tarihi köprünün altındaki bir metrelik suyun içinde başladığını anlatan Aksu, "Gruplar ilk önce tarihi köprünün altına getiriliyor. Burada suda yürüyüş yaparak soğuk suya hazırlıyoruz. Ardından fotoğraf çekimi yapılıyor ve kanyonun başlangıç noktasına yürüyoruz. Botlara yerleşen turistler, rehber eşliğinde kanyonun azgın sularına giriş yapıyor" diye konuştu.

YÜZME VE YEMEK MOLASI