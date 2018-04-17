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Köprülü kavşağın köprü kirişleri yerleştiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Ankara-İzmir karayolu üzerindeki otogar ve Akhisar kavşağına yapılan köprülü kavşağın kirişleri konuluyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda ilçeye mega projeler kazandırdıklarını vurgulayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Salihli’nin çehresini değiştirdiklerini söyledi.Salihli’de modern pazaryeri başta olmak üzere prestij caddeleri, yağmur suyu alt yapı çalışmaları, masal ormanı parkı ve köprülü kavşak ile birlikte büyük bir değişim yaşandığının altını çizen Başkan Kayda, “Cengiz başkanımla yakaladığımız sinerji sayesinde Salihli’yi değiştiriyoruz.

Köprülü kavşağın köprü kirişleri yerleştiriliyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Ankara-İzmir karayolu üzerindeki otogar ve Akhisar kavşağına yapılan köprülü kavşağın kirişleri konuluyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda ilçeye mega projeler kazandırdıklarını vurgulayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Salihli’nin çehresini değiştirdiklerini söyledi.
Salihli’de modern pazaryeri başta olmak üzere prestij caddeleri, yağmur suyu alt yapı çalışmaları, masal ormanı parkı ve köprülü kavşak ile birlikte büyük bir değişim yaşandığının altını çizen Başkan Kayda, “Cengiz başkanımla yakaladığımız sinerji sayesinde Salihli’yi değiştiriyoruz. Mega projelerimiz tamamlanma noktasına geldi. Bununla birlikte ölüm yolu olarak bilinen garaj önü ve dörtyol kavşaklarında Büyükşehir Belediyesi’nin yapım çalışmalarını başlattığı köprülü kavşak hızla yükseliyor. Burada birçok canımızı yitirdik. Köprülü kavşak ile inşallah ölümlü kazalar son bulacak” dedi.
İzmir-Ankara bağlantı yolu üzerinde inşaat çalışmalarının büyük bir hızla sürdüğünü kaydeden Başkan Kayda, “Bin 300 metre uzunluğa sahip olacak köprülü kavşağın prefabrik kirişleri konuluyor. Daha sonra betonlama ve asfaltlama işlemi yapılacak. Ağustos ya da Eylül sonu gibi çalışmalar bitecek. Bize her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ederim” dedi.

Köprülü kavşağın köprü kirişleri yerleştiriliyor

Köprülü kavşağın köprü kirişleri yerleştiriliyor

Köprülü kavşağın köprü kirişleri yerleştiriliyor

Köprülü kavşağın köprü kirişleri yerleştiriliyor

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