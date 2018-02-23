Köprülü kavşak inşaatında ana doğalgaz borusunu patlattılar, büyük panik aşandı

Bursa’da köprülü kavşak inşaatında çalışan iş makinesi ana doğalgaz borusunu patlattı. Borudan doğalgaz fışkırırken, büyük panik yaşandı.
Olay öğle saatlerinde Osmangazi’ye bağlı Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Panayır köprülü kavşağı inşaatında çalışma yapan iş makinesi ana doğalgaz borusunu patlattı. Borudan büyük bir tazyikle gaz fışkırmaya başladı. Büyük panik yaşanırken, hemen çalışmalar durduruldu. İhbar üzerine Bursagaz, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye intikal ederek tertibat aldı. Polis ekipleri herhangi bir patlama ihtimaline karşı emniyet şeridiyle bölgeyi çevirdi. Meraklı vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılırken, doğalgaz borusunu onarmak için çalışmalara başlandı. Öte yandan trafik akışı normal seyrinde devam ediyor.
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