Köprülü kavşak yapımı için alternatif yollar trafiğe açılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağın yapım çalışmaları öncesi alternatif olarak planlanan ara yollar trafiğe açılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı teknik heyet ve Büyükşehir Belediyesi teknik heyeti ile çevik kuvvet köprülü kavşağında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa’nın gelişiminde büyük bir ivme kazandıklarını ifade etti. İncelemelerde alanda çalışan yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Çiftçi, ek bağlantı yollarının kullanımı ile köprülü kavşağın tam anlamıyla başlayacağını belirtti.

“Şanlıurfa’nın beklentilerini büyükşehir bir bir karşılıyor”

Burada bir açıklamada bulunan Çiftçi, "Karayolları bölge müdürlüğünden gelen teknik heyetimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı teknik kadrolarımız bu gün Çevik Kuvvet Katlı Köprülü Kavşağı alanını inceledik. Yapım çalışmaları kapsamında yapılacak olan köprülü kavşak öncesi yan bağlantı yollarını tamamlayarak ilerleyen günlerde bypass yolları trafiğe açmayı hedefliyoruz. Projesini büyükşehir belediyemizin yaptığı, alt yapı bypass işlemini ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz, köprülü kavşağımızın çevre yollarının yapımı için gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmalarımızı yine büyükşehir belediyemiz yaparak karayolları genel müdürlüğümüze teslim ettik. Müdürlükte projeyi ihale ederek ortak bir proje ile Şanlıurfa’nın yıllardır beklediği köprülü kavşağın yapım çalışmalarına başlayacağız. Hiç sinyalizasyona gerek kalmaksızın 8 girişli ve transit olarak geçişini sağlayacak olan proje hayat buluyor" dedi.

“Türkiye’nin en büyüğünü 2018’de tamamlayacağız”

Çiftçi, açıklamasının devamında, "Şanlıurfalı kardeşlerimizin merakla beklediği köprülü kavşağımızın bitim tarihi 2018’in sonunda bu projeyi trafik geçişine açmış olacağız. Allah’ın izniyle projenin üzerindeyiz çok emekler oldu. Gerek karayollarımızın ekipleri gerekse büyükşehir belediyemizin ekipleri, her şekli ile büyük emekler sarf etti. Emeği geçen tüm teknik kadrolarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.