Köprülü kavşakta zincirleme kaza: 2 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, köprülü kavşakta beton mikseri, kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Denizli- İzmir Karayolu Sümer Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Denizli'den İzmir yönüne giden İlhan Acar (37) yönetimindeki 20 GJ 748 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ayhan Sözgen (33) yönetimindeki 20 BK 566 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Arkadan gelen Özcan Uysal (34) yönetimindeki 20 BAV 36 plakalı otomobil, Adil Kaşıkçı (32) yönetimindeki 20 CA 100 plakalı otomobil, Mehmet Emin Akyol (20) yönetimindeki 20 DN 594 plakalı otomobil ile İlhan Göktaş (31) yönetimindeki 20 AEU 34 plakalı kamyonet de kazaya karıştı. Zincirleme kazada, otomobil sürücülerinden İlhan Acar ile beton mikserinin şoförü Ayhan Sözgen hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köprülü alt geçit yaklaşık 30 dakika trafiğe kapalı kalırken, ulaşım yan yollardan sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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