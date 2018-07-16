KÖPRÜYE YÜRÜMEK İSTEYENLERE POLİS İZİN VERMEDİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
15 Temmuz anmasının ardından alanda bulunanlardan bazıları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yürüyerek Avrupa yakasına geçmek istedi. Ancak polis kalabalığa engel oldu. Polis, köprünün statiğinin uygun olmadığını belirterek yürümek isteyenleri uyardı. Burada yaklaşık yarım saat bekleyen kalabalık yürümekten vazgeçerek ayrıldı.
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