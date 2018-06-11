Köpük partisiyle serinlediler

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sıcaktan bunalan turistler, köpük partisinde hem eğlendi hem serinledi.

Kemer'de 34 olan hava sıcaklığı yüzde 50 nemle 38 derece hissedilirken, deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece oldu. İlçeye tatil için gelen yerli ve yabancı turistlerin sıcağın bunaltıcı etkisinden kurtulmaları için oteller de çeşitli aktivitelere yöneldi. Bunların başında köpük partisi ve hortumla ıslatma eğlenceleri yer aldı.

İlçedeki Asdem Park Otel'de turistler için köpük partisi düzenlendi. Turistlere go-go dansçısı kızlar eşlik etti. Sıcak havadan bunalan turistler, havuz başında sıkılan köpük içinde şarkı eşliğinde eğlenirken, animatörler tarafından hortumla sıkılan suyla da serinlik sağlandı.

Rusya'nın Voronej kentinden tatil için Kemer'e gelen Alona Bublikova, "Köpük partisini çok beğeniyoruz. Kemer'i çok seviyorum ve tekrar geldim. Herkese teşekkür ediyorum ama burası çok sıcak" dedi.

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