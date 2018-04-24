Koray Avcı Ankaralı hayranlarıyla buluşacak

Sanatçı Koray Avcı, 27 Nisan’da Ankaralı hayranlarıyla buluşacak.
Nata Vega Alışveriş Merkezi, sevilen sanatçıları ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Geniş bir dinleyici kitlesine sahip Koray Avcı, 27 Nisan tarihinde Ankaralı hayranlarıyla Nata Vega‘da buluşacak. Sanatçının merakla beklenen üçüncü solo albümü Mart ayında satışa çıktı. Koray Avcı, 15 şarkıdan oluşan ve bir de şiir kaydının yer aldığı albümde Selda Bağcan, Arif Sağ, Onur Akın, Buray, Reşit Gözdamla, Nesimi Çimen gibi Türk müziğinin önemli isimlerinin eserlerini yorumladı. 27 Nisan Cuma Günü saat 20.00’de Nata Vega Alışveriş Merkezi açık otoparkında düzenlenecek ücretsiz konsere tüm Ankaralılar katılabilecek.
Erdoğan'dan son dakika Abdullah Gül yorumu
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti
Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada
Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum