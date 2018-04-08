Koray Avcı, Fethiye'de müzikseverlerle buluştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 10. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali'nde şarkıcı Koray Avcı konser verdi.

Fethiye Belediyesi, Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahalle meydanında düzenlenen festivalin son gününde Avcı sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Avcı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Avcı, Fethiye’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu, festival kapsamında konser için kendisini davet eden Yeşilüzümlü Mahalle Muhtarı Erkan Arıcan'a teşekkür etti. Arıcan, Avcı'ya çiçek verdi.

Festival, Koray Avcı'nın konseriyle sona erdi.