Koray Aydın'dan Devlet Bahçeli gafı açıklaması

Koray Aydın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Örnek bir dayanışma sergileyen @iyiparti ailesine ve Sayın @meral_aksener 'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Liderimiz tartışmasız @meral_aksener 'dir. Ettiğim sürçi lisan üzerinden polemik yapanlarla kaybedecek zamanımız yok. @iyiparti ailesi her şeyin farkında. #SonunaKadarAkşener

DEVLET BAHÇELİ GAFI

Meral Akşener'i partinin başında tutmak için yapılan ikna toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, çıkışta kalabalığa açıklama yaptı. Akşener'in göreve döneceği müjdesini vermek isteyen Aydın, yanlışlıkla "Liderimiz Devlet Bahçeli" deyince ortalık karışmıştı.

