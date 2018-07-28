Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından İYİ Partililer Akşener’i ikna için yola çıkmıştı. Meral Akşener’e İYİ Parti Milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve İYİ partili yöneticiler heyet halinde gitti.
Heyet, Akşener'le kısa bir görüşme yaptı.
Akşener'in evindeki görüşmenin ardından Koray Aydın partililere, Meral Akşener'in göreve yeniden döneceğini açıklamak üzere mikrofon başına geçti. Ancak Aydın konuşması inanılmaz bir gafa imza attı. Aydın konuşmasında, "Pazartesi günü saat 15'te sayın liderimiz Devlet Bahçeli..." dedi.
Koray Aydın yaptığı gafın farkına varıp, hemen Meral Akşener olarak düzeltti. Ancak İYİ Partililer "Devlet Bahçeli" ismini duyunca yuhalamalara başladı.
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