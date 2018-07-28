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Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 19:30 | Son Güncelleme

Meral Akşener'i partinin başında tutmak için yapılan ikna toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, çıkışta kalabalığa açıklama yaptı. Akşener'in göreve döneceği müjdesini vermek isteyen Aydın, yanlışlıkla "Liderimiz Devlet Bahçeli" deyince ortalık karıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından İYİ Partililer Akşener’i ikna için yola çıkmıştı. Meral Akşener’e İYİ Parti Milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve İYİ partili yöneticiler heyet halinde gitti.

Heyet, Akşener'le kısa bir görüşme yaptı.

KORAY AYDIN'DAN İNANILMAZ 'DEVLET BAHÇELİ' GAFI

Akşener'in evindeki görüşmenin ardından Koray Aydın partililere, Meral Akşener'in göreve yeniden döneceğini açıklamak üzere mikrofon başına geçti. Ancak Aydın konuşması inanılmaz bir gafa imza attı. Aydın konuşmasında, "Pazartesi günü saat 15'te sayın liderimiz Devlet Bahçeli..." dedi.

ORTALIK KARIŞTI, PARTİLİLER YUHALADI

Koray Aydın yaptığı gafın farkına varıp, hemen Meral Akşener olarak düzeltti. Ancak İYİ Partililer "Devlet Bahçeli" ismini duyunca yuhalamalara başladı.

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İYİ parti Meral Akşener Koray Aydın gaf Devlet Bahçeli

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