Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, "Yaklaşık 20 bin askerin Kore savaşına katılması, orada şehit düşmesi veya gazi olarak dönmeleri, Kore'nin barışı ve özgürlüğü için savaşmaları, yani 8 bin kilometre uzaklıktaki Kore'ye gelip savaşmaları. Kore devleti ve halkı olarak size minnettarız." dedi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretin basına açık bölümünde konuşan Büyükelçi Choi, geçen hafta Antalya'nın Kemer ilçesinde 4 Koreli turistin yaşamını yitirdiği kazayı hatırlatarak, yaralıların hastaneye yatırılmasından cenazeye kadar bütün işlemlerle yakından ilgilenildiği için Vali Karaloğlu'na teşekkür etti.

Choi, "Sayın Cumhurbaşkanından başlayıp hem Sağlık Bakanlığı hem polis arkadaşlarımızın yardımıyla bütün işlemler hızlı bir şekilde tamamlandı. 4 aileden 3 aile geçen cumartesi Kore'ye döndüler. Bir aile hala tedavi görüyor. Burada hasta olan aileleri de ziyaret edeceğim. Sayın Valim size tekrar çok minnettar olduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.