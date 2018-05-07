Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, "Yaklaşık 20 bin askerin Kore savaşına katılması, orada şehit düşmesi veya gazi olarak dönmeleri, Kore'nin barışı ve özgürlüğü için savaşmaları, yani 8 bin kilometre uzaklıktaki Kore'ye gelip savaşmaları. Kore devleti ve halkı olarak size minnettarız." dedi.
Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.
Ziyaretin basına açık bölümünde konuşan Büyükelçi Choi, geçen hafta Antalya'nın Kemer ilçesinde 4 Koreli turistin yaşamını yitirdiği kazayı hatırlatarak, yaralıların hastaneye yatırılmasından cenazeye kadar bütün işlemlerle yakından ilgilenildiği için Vali Karaloğlu'na teşekkür etti.
Choi, "Sayın Cumhurbaşkanından başlayıp hem Sağlık Bakanlığı hem polis arkadaşlarımızın yardımıyla bütün işlemler hızlı bir şekilde tamamlandı. 4 aileden 3 aile geçen cumartesi Kore'ye döndüler. Bir aile hala tedavi görüyor. Burada hasta olan aileleri de ziyaret edeceğim. Sayın Valim size tekrar çok minnettar olduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.
Kore ve Türkiye'nin bugüne kadar ilişkilerinin bu kadar sıcak olmasının en önemli nedeninin Kore Savaşı'na Türk askerlerinin katılması olduğunu belirten Choi, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 20 bin askerin Kore savaşına katılması, orada şehit düşmesi veya gazi olarak dönmeleri, Kore'nin barışı ve özgürlüğü için savaşmaları, yani 8 bin kilometre uzaklıktaki Kore'ye gelip savaşmaları. Kore devleti ve halkı olarak size minnettarız."
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kore ziyaretinin iyi olan ilişkileri daha üst seviyelere çıkartacağını bildirdi. Geçen hafta Kemer ilçesinde yaşanan trafik kazasından duyduğu üzüntüyü aktaran Karaloğlu, "Hem hayatını kaybedenlerin ailelerine hem de Kore halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Son hastamız yoğun bakımdan servise çıkarılmış bugün. Doktorları bir hafta daha burada tedavisinin devam etmesini uygun görmüş. Doktorları gidebilirsiniz dediğinde inşallah onları da Kore'ye göndermiş olacağız." dedi.
Türkiye'nin hemen her şehrinde Kore gazisi bulunduğuna dikkati çeken Karaloğlu, iki ülke halkları arasında neredeyse bir kan bağı oluştuğunu ifade etti.
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
'Arkadaşım' deyip öyle bir poz paylaştı ki...
Lavlar evleri böyle yuttu! İnsanlar canını zor kurtardı
Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest
Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...
Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum