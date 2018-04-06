Kore gazileri yıllar sonra buluştu

MANİSA (AA) - Kore'de aynı cephede savaşan ancak farklı ilçelerde yaşadıkları için yıllardır birbirini göremeyen Manisalı gaziler İzzet Bayram ile Mustafa Koçyiğit, bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Köprübaşı Kaymakamı Volkan Hülür, Köprübaşılı Kore gazisi İzzet Bayram'ı ziyareti esnasında kendisine Gördes'te bulunan asker arkadaşını yıllardır görmediğini söyledi. Bunun üzerine Hülür, Bayram ile Gördes'te huzurevinde bulunan gazi Koçyiğit'i ziyarete gitti.

Yıllar sonra buluşan iki silah arkadaşı birbirlerine uzun süre sarılarak hasret giderdi.

Köprübaşı Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kore gazilerinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Köprübaşı ilçemizde Kore gazimiz İzzet amcanın zaman zaman ziyaretine giderim. Kendisinin gazi arkadaşı ile buluşma talebi oldu. Gördesli gazimiz Mustafa Koçyiğit'in huzur evinde kaldığı bilgisini aldık. İki gazimizi yıllar sonra buluşturarak hasret gidermeleri bizleri mutlu etti. Her daim gazilerimizin, şehit ailelerimizin yanındayız." dedi.

Hülür'e teşekkür eden gazi Bayram, "1950 Kore Savaşı'nda gazi Mustafa Koçyiğit ile omuz omuza düşmana karşı savaştık. Yıllar olmuştu birbirimizi görmedik. Çok şükür ölmeden kendisini görmek nasip oldu." dedi.

Gazilerin buluşmasına Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz da eşlik etti.