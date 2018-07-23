Kore gazisi 66 yıllık üniformasını özenle saklıyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Kore Gazisi Bekir Sarhan, aradan geçen 66 yıla rağmen, o döneme ait anılarını hatırlatan eşyaları yanından hiç ayırmazken savaşta giydiği teğmen üniformasını da özenle saklıyor.

Kore Savaşı'ndaki görevini tamamladıktan sonra büyük bir gururla ülkesine dönen ve memleketinde sevinç gösterileriyle karşılanmış olmanın mutluluğunu hala dün gibi hisseden Sarhan, göğsünde madalya bulunan 66 yıllık teğmen üniformasını sık sık giyiyor. Sarhan, "gazinin sesi" adını verdiği ve savaşa ait fotoğraflarla gazete kupürlerinin bulunduğu defterini ise yanından hiç ayırmıyor.

İlçede gezdiği zamanlarda onursal başkanı olduğu belediyeyi de mutlaka ziyaret eden Gazi Sarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kore Savaşı'nda ülkesini gururla temsil ettiğini söyledi.

Genç yaşında Kore Savaşı'na katıldığını belirten Sarhan, "Kara harp okulundan teğmen olarak çıktım. Daha sonra yabancı şubeye teslim oldum. Buradan Kore'ye gidip askerlerin başına geçtim. Sorumlu olduğum 45 tanksavarın her birinde yaklaşık 15'er asker vardı. Ben onların başında teğmen olarak bulunuyordum." dedi.