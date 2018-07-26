Kore gazisi, cephede geçen 13 zor ayı anlattı

Gül KABA- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - KORE Savaşı'nın üzerinden 65 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını daha dün gibi hatırlayan gazilerden 86 yaşındaki Zekeriya Sürer, "Ben vatanım, milletim, toprağım, bayrağım için savaşan kahraman gaziyim" dedi. Devriye gezerken 3 arkadaşını kaybeden Sürer, şans eseri nasıl hayatta kaldığını ve cephede geçen 13 ayı anlattı.

Kuzey ve Güney Kore arasında 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen ve toplamda üç milyon insanın hayatını kaybettiği savaşın üzerinden 65 yıl geçti. 27 Temmuz 1953 yılında sona eren savaşa Türk askerleri de katıldı. Onlardan biri de 1952 yılında 20 yaşındayken Kore Savaşı'na gönüllü olarak giden 86 yaşındaki Kore Gazisi Zekeriya Sürer'di. Kendisini "Ben vatanım, milletim, toprağım, bayrağım için savaşan kahraman gaziyim" diye tanımlayan Sürer, savaşın çok zor geçtiğini, ateş çemberine düşüp, onu yardıklarını söyledi.

'KORE'DE 13 AY KALDIM'

Savaşta 18 devletin askerin yer aldığını fakat en güzel savaşan askerin Türk askeri olduğunu ifade eden Sürer, "Kore'de 1 yıl kalacaktım vapur geç gelince 13 ay kaldım. Bizim tugay gönüllü olarak gittik. Bizi ateş çemberinden bizi Allah korudu" diye konuştu.

'MAYINA BASTIK 3 ARKADAŞIM ŞEHİT OLDU'

Savaşın çetin geçtiğinin altını çizen Sürer, "Ben çavuştum, iki yardımcım bir de şoförüm vardı. Yılbaşı gecesi saat 23.00'da devriye çıktım, mayına bastık. O 3 arkadaşım şehit oldu, ben yaralı kurtuldum" ifadelerini kullandı.

'ELLERİM PARÇALANDI, BİLEĞİME MAYIN PARÇASI GİRMİŞ'

Mayına basınca barut kokusundan bayıldığını ve gözlerini açınca arkadaşlarını sorduğunu söyleyen Sürer o anları şöyle anlattı:

"Biz geri dönmeyince, devriye ekibi gelmiş, arabanın devrildiğini ve üç arkadaşımın öldüğünü görmüş, yaşıyormuşum. Beni helikopterle Busan'da hastaneye götürdüler. El bileğime mayın parçası girmiş, orada parçayı çıkaramayınca Japonya'ya gönderdiler. Orada tedavi oldum, parçayı çıkardılar. Ben mayına basınca barut kokusundan bayılmışım, gözlerimi açtığımda çadırdaydım. 3 çavuş arkadaşım başımda duruyordu. 'Ne oldu?' diye sordum. Mayına bastığımızı söyledi. Arkadaşlarımı sordum, 'Şehit oldular' dedi."

'ARKAMDA EŞİM VE ÇOCUĞUMI BIRAKTIM'

Savaşa giderken evli ve bir çocuğu olduğunu belirten Sürer, "Gönüllüydük, 'Kaderimizde ne varsa onu yaşarız' dedik, gittik. Arkadaşlarımız şehit oldu, biz gazi olup döndük. Kıbrıs Savaşı sırasında gidip tekrar savaşmak istediğimi komutana söyledim. 'Oradaki bin askere bedelim' dedim. Komutan 'Neden?' diye sordu. Ben de 'Komutanım çünkü vurulmadan vurmayı öğrendim' dedim. Zor günlerdi" diye konuştu.

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