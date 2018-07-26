Kore gazisi, cephede geçen 13 zor ayı anlattı

Gül KABA- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - KORE Savaşı'nın üzerinden 65 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını daha dün gibi hatırlayan gazilerden 86 yaşındaki Zekeriya Sürer, "Ben vatanım, milletim, toprağım, bayrağım için savaşan kahraman gaziyim" dedi. Devriye gezerken 3 arkadaşını kaybeden Sürer, şans eseri nasıl hayatta kaldığını ve cephede geçen 13 ayı anlattı.

Kuzey ve Güney Kore arasında 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen ve toplamda üç milyon insanın hayatını kaybettiği savaşın üzerinden 65 yıl geçti. 27 Temmuz 1953 yılında sona eren savaşa Türk askerleri de katıldı. Onlardan biri de 1952 yılında 20 yaşındayken Kore Savaşı'na gönüllü olarak giden 86 yaşındaki Kore Gazisi Zekeriya Sürer'di. Kendisini "Ben vatanım, milletim, toprağım, bayrağım için savaşan kahraman gaziyim" diye tanımlayan Sürer, savaşın çok zor geçtiğini, ateş çemberine düşüp, onu yardıklarını söyledi.

'KORE'DE 13 AY KALDIM'

Savaşta 18 devletin askerin yer aldığını fakat en güzel savaşan askerin Türk askeri olduğunu ifade eden Sürer, "Kore'de 1 yıl kalacaktım vapur geç gelince 13 ay kaldım. Bizim tugay gönüllü olarak gittik. Bizi ateş çemberinden bizi Allah korudu" diye konuştu.