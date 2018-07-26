HABER

Kore gazisi, cephede geçen 13 zor ayı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:21 | Son Güncelleme

KORE Savaşı'nın üzerinden 65 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını daha dün gibi hatırlayan gazilerden 86 yaşındaki Zekeriya Sürer, "Ben vatanım, milletim, toprağım, bayrağım için savaşan kahraman gaziyim" dedi.

Gül KABA- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - KORE Savaşı'nın üzerinden 65 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını daha dün gibi hatırlayan gazilerden 86 yaşındaki Zekeriya Sürer, "Ben vatanım, milletim, toprağım, bayrağım için savaşan kahraman gaziyim" dedi. Devriye gezerken 3 arkadaşını kaybeden Sürer, şans eseri nasıl hayatta kaldığını ve cephede geçen 13 ayı anlattı.

Kuzey ve Güney Kore arasında 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen ve toplamda üç milyon insanın hayatını kaybettiği savaşın üzerinden 65 yıl geçti. 27 Temmuz 1953 yılında sona eren savaşa Türk askerleri de katıldı. Onlardan biri de 1952 yılında 20 yaşındayken Kore Savaşı'na gönüllü olarak giden 86 yaşındaki Kore Gazisi Zekeriya Sürer'di. Kendisini "Ben vatanım, milletim, toprağım, bayrağım için savaşan kahraman gaziyim" diye tanımlayan Sürer, savaşın çok zor geçtiğini, ateş çemberine düşüp, onu yardıklarını söyledi.

'KORE'DE 13 AY KALDIM'

Savaşta 18 devletin askerin yer aldığını fakat en güzel savaşan askerin Türk askeri olduğunu ifade eden Sürer, "Kore'de 1 yıl kalacaktım vapur geç gelince 13 ay kaldım. Bizim tugay gönüllü olarak gittik. Bizi ateş çemberinden bizi Allah korudu" diye konuştu.

'MAYINA BASTIK 3 ARKADAŞIM ŞEHİT OLDU'

Savaşın çetin geçtiğinin altını çizen Sürer, "Ben çavuştum, iki yardımcım bir de şoförüm vardı. Yılbaşı gecesi saat 23.00'da devriye çıktım, mayına bastık. O 3 arkadaşım şehit oldu, ben yaralı kurtuldum" ifadelerini kullandı.

'ELLERİM PARÇALANDI, BİLEĞİME MAYIN PARÇASI GİRMİŞ'

Mayına basınca barut kokusundan bayıldığını ve gözlerini açınca arkadaşlarını sorduğunu söyleyen Sürer o anları şöyle anlattı:

"Biz geri dönmeyince, devriye ekibi gelmiş, arabanın devrildiğini ve üç arkadaşımın öldüğünü görmüş, yaşıyormuşum. Beni helikopterle Busan'da hastaneye götürdüler. El bileğime mayın parçası girmiş, orada parçayı çıkaramayınca Japonya'ya gönderdiler. Orada tedavi oldum, parçayı çıkardılar. Ben mayına basınca barut kokusundan bayılmışım, gözlerimi açtığımda çadırdaydım. 3 çavuş arkadaşım başımda duruyordu. 'Ne oldu?' diye sordum. Mayına bastığımızı söyledi. Arkadaşlarımı sordum, 'Şehit oldular' dedi."

'ARKAMDA EŞİM VE ÇOCUĞUMI BIRAKTIM'

Savaşa giderken evli ve bir çocuğu olduğunu belirten Sürer, "Gönüllüydük, 'Kaderimizde ne varsa onu yaşarız' dedik, gittik. Arkadaşlarımız şehit oldu, biz gazi olup döndük. Kıbrıs Savaşı sırasında gidip tekrar savaşmak istediğimi komutana söyledim. 'Oradaki bin askere bedelim' dedim. Komutan 'Neden?' diye sordu. Ben de 'Komutanım çünkü vurulmadan vurmayı öğrendim' dedim. Zor günlerdi" diye konuştu.

PARTNERYazın kabusu: Sivrisinek! İşte kurtulma yollarıYazın kabusu: Sivrisinek! İşte kurtulma yolları
Sultanbeyli'de yağmur; 2 araç çukura düştüSultanbeyli'de yağmur; 2 araç çukura düştü
Tedavisi tamamlanan 2 yavru baykuş doğaya salındıTedavisi tamamlanan 2 yavru baykuş doğaya salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

Bedelli askerlik resmen kabul edildi! Yaş sınırı belli oldu

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Meclis önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Meclis önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı! Çiçek göndermek isteyenlere...

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı! Çiçek göndermek isteyenlere...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

İskenderun'da 2.5 yaşında kaçırılan çocuklarına 21 yıl sonra kavuştular

İskenderun'da 2.5 yaşında kaçırılan çocuklarına 21 yıl sonra kavuştular

Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı

Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.