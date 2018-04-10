Kore gazisi, madalyasına 68 yıl sonra kavuştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kore gazisine madalyası 68 yıl sonra verildi.

Kore Savaşı'na katılan o yıllarda gazilik madalyasını alma fırsatı bulamayan asteğmen ve tercüman Şehabettin Akkın'a (90) gazilik madalyası takdimi için program düzenlendi.

Bodrum Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen programda, Kore gazisi Akkın'a madalyası, teşekkür belgesi ve heykelcik hediye edildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'deki Kore gazilerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Kore'de, 21 bin 212 kişinin gazi olduğunu ifade eden Tandoğan, "Hayatta olan 2 bin 200 civarında Kore gazimiz var. Gazilerimizi gezerek, onların sorunlarını dinliyoruz. Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği de gazilere önem veriyor." dedi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park da Kore'nin gaziler sayesinde gelişmiş bir ülke haline geldiğini anlatarak, gazilere teşekkür etti.

Türkiye'de kahraman gazilerle olmaktan çok mutlu olduğunu aktaran Park, "Gemiyle 30 gün giderek orada savaşmışlar. Kore halkı olarak çok teşekkür ediyoruz. Bu bağlılığımız halen devam ediyor." diye konuştu.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da şehit ve gazilere minnet borçlu olduklarını belirterek, "Onlar her zaman başımızın tacıdır." ifadesini kullandı.

TÜMGAZİDER Bodrum ve Milas Şubesi üyelerinin de hazır bulunduğu programda, iki Kore gazisinin torununa eğitim yardımı yapıldı.