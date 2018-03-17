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Kore Gazisi Mehmet Yakut için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:16 | Son Güncelleme

Önceki gün hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Yakut için mevlidi şerif okutuldu.Adıyaman’ın Olgunlar köyünde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nefes yetmezliği dolayısıyla geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde vefat eden 92 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Yakut için vefatının üçüncü gününde mevlidi şerif okutuldu.Kore Gazisi Mehmet Yakut’un Olgunlar köyünde düzenlenen mevlit programına, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi ve çok sayıda vatandaş katıldı.Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi.Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı, Kore Gazisi Mehmet Yakut’un çocuklarına başsağlığı dileyerek köyden ayrıldı.

Kore Gazisi Mehmet Yakut için mevlit okutuldu

Önceki gün hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Yakut için mevlidi şerif okutuldu.
Adıyaman’ın Olgunlar köyünde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nefes yetmezliği dolayısıyla geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde vefat eden 92 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Yakut için vefatının üçüncü gününde mevlidi şerif okutuldu.
Kore Gazisi Mehmet Yakut’un Olgunlar köyünde düzenlenen mevlit programına, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi.
Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı, Kore Gazisi Mehmet Yakut’un çocuklarına başsağlığı dileyerek köyden ayrıldı.

Kore Gazisi Mehmet Yakut için mevlit okutuldu

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